Rastede Gerade erst hat das Drum Corps Blue Lions aus Rastede im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen gefeiert, da steht den Löwen bereits der nächste runde Geburtstag ins Haus. Am Samstag, 13. April, findet zum 30. Mal ihre Traditionsveranstaltung „Lions & Friends – Musik.Show.Festival.“ statt. Wie Laura Müller von den Blue Lions mitteilt, hat die Gruppe für die 30. Auflage ihres Festivals ein vielseitiges Programm für Jung und Alt zusammengestellt.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Trampolingruppe aus Wilhelmsburg und die Standardtanzformation des TSA Jahn Delmenhorst. Erneut engagiert haben die Blue Lions zudem die Steyrtaler Musikanten. Die drei Burschen in Lederhosen seien beim Rasteder Publikum sehr beliebt und würden bereits seit mehreren Jahren mit volkstümlicher Musik, Oldies sowie modernen Hits für gute Stimmung in der Halle und bei der Aftershow-Party sorgen, heißt es in der Ankündigung.

Große Freude herrscht bei den Blue Lions über die Zusage der Mercurius Marching-/Showband aus Assen. Die Gruppe aus den Niederlanden wurde am 6. Januar 2003 gegründet und besteht aus etwa 30 Mitgliedern im Alter von zwölf bis 60 Jahren. Die Band beschreibt sich selbst als „een Drumfanfare met lekker in het gehoorliggende muziek“ was so viel bedeutet wie „eine Drumfanfare mit großartiger Musik“. Die disziplinierte Gruppe nimmt jährlich an vielen Militärmusikfestivals und Straßenparaden im In- und Ausland teil, bei Wettbewerben erzielt sie stets Bestplatzierungen. In Rastede werden die Niederländer ihre neue Show „Disney Favorites“ präsentieren.

Der Gastgeber, das Drum Corps Blue Lions, präsentiert in diesem Jahr passend zum Anlass ein visuelles Standspiel mit Musik der letzten 30 Jahre.

Wie in den Vorjahren wird es am 13. April zwei identische Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle an der Feldbreite in Rastede geben. Die erste startet um 14 Uhr, die zweite um 19 Uhr. Im Anschluss an den Abendtermin findet die Aftershow-Party statt, zu der alle Teilnehmer und Zuschauer eingeladen sind.

Karten für das Festival der Blue Lions sind im Vorverkauf im Mini-Markt an der Anton-Günther-Straße und in der Bike-Factory an der Oldenburger Straße erhältlich.