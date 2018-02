Rastede Geschäftsführer Robert Lohkamp konnte die Gesellschafter der Residenzort Rastede GmbH nicht von seinen Ideen für eine Neukonzeption des Beirates Kommunalmarketing und für eine neue Veranstaltung mit dem Titel „Rastede spielt“ überzeugen. Wie Bürgermeister Dieter von Essen als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung am Mittwochnachmittag in einem Pressegespräch im Rathaus mitteilte, soll der Beirat auf Beschluss der Gesellschafter in diesem Jahr zwar neu besetzt werden. Aber: „Die Zielrichtung, unter der der Beirat seinerzeit gegründet wurde, soll beibehalten werden.“ Lohkamp soll jetzt Vereine, Initiativen und örtliche Gruppen zur zukünftigen Mitarbeit im Beirat anschreiben beziehungsweise ansprechen.

Weiter berichtete der Bürgermeister, dass die Gesellschafter in der nichtöffentlichen Sitzung am Montag nach intensiver Diskussion beschlossen haben, das Format „Rastede spielt“ ad acta zu legen. Zum einen sei die Resonanz bei den Vereinen zur Beteiligung mit Programmbeiträgen nicht wie erwartet gewesen. Lohkamp hatte die Vereine im Dezember angeschrieben und zur möglichen Zusammenarbeit befragt. Zum anderen waren die Gesellschafter der Ansicht, dass in Rastede bereits eine ausreichend gute Veranstaltungsdichte vorhanden sei, so dass nicht um jeden Preis ein neues Format präsentiert werden müsse.

Festgehalten wurde unterdessen an der Entscheidung, dass es in diesem Jahr kein Cityfest in Rastede geben wird. Man wolle sich aber offen halten, diese Veranstaltung möglicherweise im kommenden Jahr wieder anzubieten.

Gleichzeitig soll die Residenzort GmbH aber über neue, qualitativ hochwertige Veranstaltungsformate für die Zukunft nachdenken. Wie von Essen mitteilte, sollen diese Formate dem neuen historischen und kulturellen Anspruch, der mit dem Kauf des Palais-Areals verbunden ist, gerecht werden.

Beschlossen hat die Gesellschafterversammlung ferner, dass die Themen „Marke und Leitbild Residenzort“ und ein neues Tourismuskonzept in diesem Jahr vorrangig von Lohkamp bearbeitet werden sollen. Dazu soll er zunächst eine Bestandsanalyse durchführen und Konzeptvorschläge als Diskussionsvorlage für das weitere Verfahren erarbeiten und den Gesellschaftern vorstellen.

Die deutlich gestiegenen Ausgaben der GmbH begründete von Essen einerseits mit höheren Personalkosten durch die Einstellung von Dr. Friedrich Scheele als Projektentwickler. Zudem seien für die Unterhaltung und Pflege des Turnierplatzes 25 Prozent Mehraufwendungen nötig. In deutlich geringerem Rahmen, als von Lohkamp beantragt, gaben die Gesellschafter jedoch Mittel für sogenannte Zukunftswerkstätten frei.

Der Bürgermeister teilte zudem mit, dass die Gesellschafter künftig häufiger als bisher tagen werden, um über die Arbeit der „Resi“ informiert zu werden. Alle zwei Monate sollen nun Sitzungen stattfinden. Dass künftig auch öffentlich über Angelegenheiten der „Resi“ beraten werden könnte, wollte von Essen nicht ausschließen. Darüber müsse man sich noch zusammen mit den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung Gedanken machen.