Rastede /Hahn Aus dem Podest ragen noch einige Metallschienen heraus – und auch die Infotafel ist noch da. Ansonsten aber steht die Skulptur „Displaced Persons“ des Rasteder Künstlers Jochen Kusber nicht mehr dort, wo sie als Mahnmal zum Gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaft, Krieg, Hunger und Vertreibung so gut passte – in der Nähe des einstigen Lagers für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Vertriebene und Flüchtlinge in Hahn. Nachdem Unbekannte das Mahnmal im Juni schwer beschädigt hatten, ist es in Einzelteilen nun zurück im Atelier des Rasteders: Am Montagabend holte Helfer Thorsten Claußen die letzten Teile des Kunstwerks ab und brachte sie ins Atelier Kusbers nach Rastede. Dort – sagt der 90-Jährige Künstler – will er es wiederherrichten. Die Frage, wo es dann künftig stehen soll, ist bislang nicht beantwortet.

Unbekannte hatten die aus fünf Figuren bestehende Skulptur auseinandergerissen und auch die daran hängenden Ketten abgerissen. Dann stülpten sie Tüten über die Köpfe der Figuren. Über die Täter gibt es bislang keine Informationen.

Die gute Nachricht: Die einzelnen Figuren blieben intakt. „Das kriege ich wieder hin“, sagt Jochen Kusber. Ein anderes Problem ist die Witterung, die der Skulptur aus Mooreiche ständig zusetzt. „Ich habe sowieso jedes Jahr was dran machen müssen“, sagt Kusber, der froh wäre, wenn die Skulptur, sollte sie später wieder im Freien stehen, ein Dach bekäme. „Sponsoren sind willkommen“, lacht der 90-Jährige. Mit einer solchen Lösung wäre er auch in Hahn einverstanden – auch wenn dort Unbekannte schon im Oktober 2015 die Holzwände um den Skulpturenstandort umgerissen hatten. Auf jeden Fall kommt jetzt erst einmal viel Arbeit auf den Künstler zu, sagt er. Denn „eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe“, die will der Rasteder jetzt nicht einfach aufgeben. „Ich hoffe, ich habe die Skulptur im November fertig“, macht der Künstler deutlich, dass auch seine körperliche Verfassung da ein Wörtchen mitzureden haben wird.

Die Skulptur ist eines von sechs Kunstwerken im Landkreis, die der Kunstpfad Ammerland zum Thema „Vergessene Orte“ in den sechs Ammerland-Gemeinden aufgestellt hatte. Kusbers Skulptur aus jahrtausendealter Mooreiche wurde im Jahr 2010 als erstes der sechs Werke am Rande des einstigen Hahner Lagers aufgestellt und soll eben die Erinnerung an das Schicksal auch vieler Menschen dort bewahren helfen. Alle sechs Kunstwerke des Projektes erinnern an Orte, deren Bedeutung auch für die regionale Geschichte kaum noch bekannt ist.

Die Gemeinde Rastede hatte nach der Beschädigung Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Neue Erkenntnisse gibt es aber nicht, hieß es am Dienstag bei der Gemeindeverwaltung. Auch an der Standortfrage werde noch gearbeitet.