Rastede Wer schon länger in Rastede lebt, weiß, dass der Herbstmarkt in den vergangenen Jahren einige traditionelle Elemente verloren hat. Insbesondere den Wettbewerb um die schönste Erntekrone vermissen viele. Hier hatten sich die Ortsbürgervereine in der Vergangenheit stark eingebracht. „Wir wollen den Herbstmarkt wieder stärker zu dem machen, was die Bürger aus der Vergangenheit kennen“, sagte Dr. Friedrich Scheele, Projektentwickler bei der Residenzort Rastede GmbH, kürzlich im Kultur- und Sportausschuss. Vor allem die Vereine sollen wieder stärker eingebunden werden. Dazu seien allerdings noch eine Menge Gespräche nötig.

Erst im kommenden Jahr wird dieses Rückbesinnen auf alte Traditionen daher richtig greifen. Schon für dieses Jahr hat die Residenzort Rastede GmbH aber am Programm des Herbstmarktes gefeilt, der am kommenden Wochenende (19./20. Oktober) auf dem Kögel-Willms-Platz an der Oldenburger Straße stattfinden wird. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 19 Uhr.

Zum Auftakt am Samstag spendiert die Bäckerei Decker aus Delfshausen Kürbisbrot und die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland Apfelpunsch. Der Verein für traditionellen Budosport Rastede wird ab 15 Uhr Einblicke aus dem Trainingsalltag geben. Ab 15.30 Uhr spielt das Dudelsack-Ensemble der Kreismusikschule Ammerland.

Am Sonntag spricht Bürgermeister Dieter von Essen um 14 Uhr einige Grußworte. Danach unterhält der Rasteder Musiker Thomas Kämpfer mit Mundharmonika und Gitarre. Für Musik sorgen am Sonntag auch das Drum Corps Blue Lions Rastede (13.30 Uhr) und der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen (17 Uhr).

Erstmals wird ein großes Kettenkarussell auf dem Platz aufgebaut. Ein Kinderkarussell steht ebenfalls bereit, Kürbisschnitzen und Kinderschminken werden auch angeboten.

An den zahlreichen Ständen gibt es zudem Dekoratives, Arbeiten von Kunsthandwerkern, Pflanzen und anderes mehr. Kleine Kochshows sind ebenfalls geplant. Am Infostand der Residenzort Rastede GmbH kann ein Fotoshooting für vier bis sechs Personen gewonnen werden.

Am Sonntag laden die Geschäfte zudem von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.