Rastede Ausstellungen und Veranstaltungen werden jetzt im Palais Rastede in neues Licht gerückt. Seit 2013 arbeitete der Kunst- und Kulturkreis an einem Beleuchtungssystem, bei dem die bisher vorhandenen 50-Watt-Strahler durch LED-Spots ersetzt werden. Dank einer finanziellen Förderung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur über 40 000 Euro, die Dr. Friedrich Scheele, Projektentwickler bei der Residenzort Rastede GmbH, beim Land eingeworben hatte, und eines Zuschusses der Gemeinde Rastede über 20 000 Euro konnten nun auch die neun Räume im Erdgeschoss umgerüstet werden – damit ist das Projekt jetzt abgeschlossen.

Chronik Im Jahr 2013 wurden die 50-Watt Strahler der Beleuchtung im Obergeschoss des Palais durch LED-Spots ersetzt und der zum Rondell weisende Raum, in dem kleine Ausstellungen und Empfänge stattfinden, mit einem Schienensystem mit Spots ausgestattet. In diesem Raum war bis dahin nur ein einzelner Deckenfluter angebracht, der keine Wandausleuchtung ermöglichte. Im Jahr 2015 wurde der neben den Arkaden des Treppenaufgangs gelegene Raum mit demselben Hängesystem ausgestattet, im Jahr 2016 erhielt der Flurbereich eine neue Ausleuchtung. Den vorderen Bereich akzentuiert ein moderner Leuchter. Im Jahr 2017 beantragte der Kunst- und Kulturkreis eine Förderung, um auch im Erdgeschoss die unzureichende und energieintensive Beleuchtung auf ein Schienensystem mit LED-Spots umzustellen. Von der Gemeinde Rastede wurden dafür 20 000 Euro bewilligt. Im Rahmen der Förderung von investiven Projekten in kleinen Kultureinrichtungen in Niedersachsen wurden 40 000 Euro bewilligt.

„Im vergangenen Herbst haben wir im Erdgeschoss einen Raum komplett umgerüstet, der dann als Vorbild für die weiteren Räume diente“, berichtete Prof. Dr. Bernd Meyer, Vorsitzender des Kunst- und Kulturkreises Rastede (KKR), am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Beleuchtungskonzeptes. Ehrenamtlich übernahm Hartmut Bruns vom Ingenieurbüro v. Kiedrowski die Planungsarbeit. Er ist Mitglied im KKR. Für die Umrüstung der Beleuchtung waren zudem enge Absprachen mit dem Denkmalschutz erforderlich.

In ein von der Decke abgehängtes Schienensystem wurden unterschiedliche LED-Spots eingesetzt, um gezielt Akzente zu setzen. Durch den Wegfall der früheren 50-Watt-Leuchtmittel und der gleichzeitig erfolgten Umstellung auf LED-Leuchtmittel in den Kronleuchtern ist mit dieser Maßnahme auch eine Energieeinsparung verbunden. „Das Licht macht 90 Prozent unserer Stromrechnung aus“, sagte Meyer und fügte an: „Das wird sich also rechnen.“

Wie Dr. Claudia Thoben, wissenschaftliche Leiterin des Palais, berichtete, hätten Besucher mit Eintragungen im Gästebuch darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung im Palais nicht optimal war. Das bislang diffuse Licht habe es tatsächlich erschwert, manche Bilder oder Skulpturen ins richtige Licht zu rücken. Jetzt gebe es kleinere und größere Spots, um die Ausstellungsstücke ansprechend in Szene zu setzen. „Der Raumeindruck wurde erheblich verbessert“, sagte Claudia Thoben.