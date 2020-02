Rastede Wir hätten so gern noch ein paar mehr junge Menschen in unserem Jugendchor dabei“, sagt Mareike Weuda, die Kantorin der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rastede. Sie probt seit gut einem Jahr mit bisher sieben jungen Frauen zwischen 15 und 18 Jahren im neuen „Jugendchor Rastede“.

„Die Freude am gemeinsamen Singen ist die einzige Voraussetzung zum Mitmachen“, sagt die Chorleiterin. „Gerne auch männliche Personen“, ergänzt sie noch. „Gesche schafft es, dreistimmig zu singen“, so Weuda. Also übernimmt sie zurzeit die Männerstimme. „Wir haben auch schon vierstimmig gesungen. Das macht uns so schnell keiner nach, bei sieben Chormitglieder vier Stimmen hinzulegen“, lobt Weuda ihr Team. Jeden Montag von 19 bis 20 Uhr wird im Gemeindehaus an der St.-Ulrichs-Kirche geprobt.

An die große Karriere im Musikgeschäft denkt zurzeit noch keines der Chormitglieder. Einhellig wird die Freude am Gesang als Grund fürs Mitmachen gesagt. Zwei von den sieben Gesangsvirtuosen werden allerdings im Herbst an einem Praktikum an der berühmten „Guildhall School of Music & Drama“ in London teilnehmen.

Inga, die auf jeden Fall nach dem Abitur das Fach „Musical“ studieren will, wird begleitet von Iana. Josephine hat schon einen Chorleiterschein in der Tasche und könnte einen eigenen Chor leiten. „Ich singe aber leidenschaftlich gern im Chor mit“, gibt sie zu. Gesche wird später auch Musik studieren. Saxofon und Trompete sind ihre zwei Lieblingsinstrumente.

Gesungen – und von Mareike Weuda am Klavier begleitet – werden aktuelle Stücke aus der Popszene ebenso wie moderne Kirchenlieder. Am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr können Interessierte den Jugendchor in der St.-Ulrichs-Kirche hören. Der Eintritt ist frei. Dort können sich auch weitere Jugendliche melden, die im Chor mitsingen möchten.

Für Mareike Weuda hat es zwar Diskussionen über die Notwendigkeit eines Jugendchores bei den Verantwortlichen in der Kirche bedeutet. „Aber schließlich haben alle zugestimmt, und so konnten wir im letzten Jahr loslegen“, erzählt die Kantorin.

Wer Interesse hat, den Chor zu erweitern, meldet sich am besten bei Mareike Weuda. Sie ist unter Telefon 0441/36 13 79 47 oder auch mareike.weuda@kirche-oldenburg.de erreichbar.