Rastede Bei Wind und Wetter zieht es die „Waldfüchse“ raus in die Natur – schließlich handelt es sich um eine Waldkindergartengruppe. „Die Eltern kennen das schon, dass sie ihre Kinder manchmal klitschnass abholen“, sagt Annika Bootsmann, Leiterin der „Waldfüchse“.

Dennoch hätte sie sich am Freitagnachmittag etwas besseres Wetter gewünscht, als die „Waldfüchse“ ihr einjähriges Bestehen feierten und sich damit zum ersten Mal auch der Öffentlichkeit vorstellten. Zum Glück war auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße das große Tipi des Waldkindergartenvereins aufgebaut worden. Drinnen fanden Kinder, Eltern und Gäste ein trockenes Plätzchen und konnten zudem am Lagerfeuer Stockbrot backen.

In der früheren Geschäftsstelle des FC Rastede haben die „Waldfüchse“ ihr Basiscamp eingerichtet. Die Gemeinde hatte die Räume im vergangenen Jahr umbauen lassen, insbesondere Sanitäranlagen mussten installiert werden. 60 000 Euro kostete die Maßnahme, „gut angelegtes Geld“, wie Bürgermeister Dieter von Essen am Freitag bei der kleinen Geburtstagsfeier anmerkte.

Mit fünf Kindern nahmen die Waldfüchse im November 2017 den Betrieb auf – als erster eigenständiger Waldkindergarten. Inzwischen ist die Gruppe mit 15 Kindern voll besetzt. „Die Kinder sind gut zusammengewachsen und haben ein Wir-Gefühl entwickelt“, freute sich die Leiterin.