Rastede Gemütlich zurücklehnen, ein gutes Buch lesen und dabei das beruhigende Geräusch plätschernden Wassers im Ohr: Das klingt nach Sommer, Sonne, Strand und Entspannung. Genau dieses Lebensgefühl sollen die Rasteder im Sommer auf dem Kögel-Willms-Platz an der Oldenburger Straße genießen können. Jeden Sonntag, vom 16. Juni bis zum 11. August, will die Residenzort Rastede GmbH auf dem Platz im Rasteder Ortskern acht Leseinseln aufbauen und auch ein kleines gastronomisches Angebot vorhalten.

„Wir wollen hier eine Verweilqualität schaffen“, kündigte Geschäftsführer Robert Lohkamp am Donnerstag in einem Pressegespräch auf dem Platz an. Im Sommer sei zwar der Brunnen stets ein Besuchermagnet und auch der Spielplatz werde gut angenommen. Insgesamt habe der Kögel-Willms-Platz in seiner jetzigen Form aber wenig Aufenthaltsqualität zu bieten. „Es ist nicht die Qualität, die man von einem solchen Platz erwartet“, sagte Lohkamp.

Mit den Open-Air-Lesetagen von Mitte Juni bis Mitte August (immer sonntags von 12 bis 19 Uhr) will die „Resi“ jetzt einen Versuch starten, die Attraktivität des Platzes zu erhöhen. Die acht Leseinseln werden jeweils mit einem Liegestuhl, einem Sitzkissen und natürlich jeder Menge Bücher ausgestattet sein. Auch ein Sonnenschirm gehört zu jeder Insel. Und das Geräusch plätschernden Wassers liefert natürlich der Brunnen.

„Bei unserer Sammelaktion haben wir genug Bücher erhalten“, sagte Lohkamp. Romane und Krimis seien ebenso dabei wie Fachbücher. Die Bücher können vor Ort gelesen, mit nach Hause genommen und später wiedergebracht werden. Um die Bewirtung auf dem Platz kümmert sich die Firma Prey. Es soll Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke sowie Eis, Berliner und Süßwaren geben, kündigte Lohkamp an.

Wenn es sich spontan ergibt, dass jemand bei diesen sonntäglichen Veranstaltungen auf dem Kögel-Willms-Platz vorlesen möchte, so könnte auch hierfür die Möglichkeit geschaffen werden, sagte der Geschäftsführer. Die Open-Air-Lesetage finden im Zuge der 1. Rasteder Lesestunden statt, bei denen bis Ende des Jahres verschiedene Autoren zu Gast sein werden.