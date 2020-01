Rastede Konzerte, Schauspiel, Ausstellungen, Vorträge und die Kunstwerkstatt: Der Kunst- und Kulturkreis Rastede bietet im Palais ein vielfältiges Programm im ersten Halbjahr des neuen Jahres. Hartmut Jacob und Enno Kramer vom Kunst- und Kulturkreis sowie Palais-Leiterin Dr. Claudia Thoben und Britta Lottmann (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) gaben in dieser Woche einen Überblick über die Planungen.

• Soiree im Palais

Bereits ausverkauft ist die erste Veranstaltung in der Reihe „Soiree im Palais“ am 28. Februar. Dann tritt der Boogie-Woogie-Pianist Jörg Hedemann nach 2013 und 2016 zum dritten Mal im Palais auf. „Die Nachfrage war so groß, dass wir ihn ein weiteres Mal einladen mussten“, sagte Enno Kramer.

Keine Unbekannte ist im Palais auch Dorit Meyer-Gastell. Die Schauspielerin war schon mehrfach in Rastede zu Gast. Am Sonntag, 22. März, wird sie ab 18 Uhr zusammen mit Jurij Kandelja (Knopfakkordeon) das Programm „Dorn und Röschen oder ,Eine Serenade, bitte!‘“ präsentieren.

Ein Kammerkonzert der besonderen Art, so Hartmut Jacob, findet am Sonntag, 26. April, ab 18 Uhr statt. Das Duo à la Carte vereint Werke des Barock, der Klassik und der Romantik mit Hits von Michael Jackson, Queen und Coldplay.

Ein Irish-Folk-Abend beendet das Programm im ersten Halbjahr. Die Oldenburger Gruppe Dánacht spielt am Sonntag, 24. Mai, ab 18 Uhr auf.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen in der Reihe „Soiree im Palais“ gibt es im Vorverkauf ab sofort in der Buchhandlung Tiemann in Rastede, Bahnhofstraße 4, Telefon 0 44 02/8 38 40.

• Ausstellungen

Die erste Ausstellung im neuen Jahr im Palais widmet sich den Zeichnungen des Rasteder Künstlers Thomas Rautenberg. Zu sehen ist sie vom 12. Januar bis zum 1. März. Die Arbeiten seien sehr düster, so Claudia Thoben, würden aber ans Herz gehen.

Möbel-Unikate aus drei Jahrzehnten des Künstlers Jan Armgardt sind vom 8. März bis zum 3. Mai zu sehen. Es sei das erste Mal, dass im Palais eine derartige Design-Ausstellung gezeigt werde, sagte die Palais-Leiterin.

Die dritte Ausstellung im ersten Halbjahr gestaltet schließlich der Hamburger Künstler Tomasz Paczewski. Er lotet mit seinen Arbeiten den Raum zwischen Sehen und Wissen aus.

• Kunstwerkstatt

Ein „sehr ambitioniertes Programm“ bietet die Kunstwerkstatt mit gleich elf Veranstaltungen im Palais, berichtete Claudia Thoben. Es gebe Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Besonders gefragt sei die Töpfer-Werkstatt. Einen Überblick über alle Termine gibt es im neuen Faltblatt des Kunst- und Kulturkreises und im Internet.

Um den Maler Franz Radziwill (1895-1983) geht es im Vortrag der Oldenburgerin Birgit Denizel am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr. Sie kuratiert seit zwölf Jahren die Ausstellungen im Franz-Radziwill-Haus in Dangast.

Über die Ergebnisse des Strategieworkshops „Zur Kulturlandschaft Rastedes 2030“ berichtet am Mittwoch, 18. März, ab 19 Uhr Prof. Dr. Enno Schmoll (Jadehochschule Wilhelmshaven).

Zum Thema „Zur Architekturgeschichte Rastedes“ hält Dipl.-Ing. Bernhard Rothlübbers-Tholen einen Vortrag am Mittwoch, 20. Mai, ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro, für Mitglieder des Kunst- und Kulturkreises ist er frei.