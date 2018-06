Rastede Es sei eine neue Herausforderung gewesen, als der Künstlerin Anka Kröhnke irgendwann im Laufe ihrer kreativen Schaffenszeit CDs in die Hände fielen. So beschrieb es Kunstkritiker und Kulturjournalist Dr. Rainer Beßling am Sonntag im Palais Rastede. Dort wurde die neue Ausstellung „Collagen & Montagen“ eröffnet, in der die in Kühlungsborn lebende Künstlerin Anka Kröhnke eben auch CDs als Material für ihre Arbeiten verwendet.

Die Herausforderung sei folgende gewesen, schilderte Beßling: „Eigentlich sind die Silberlinge viel zu schön, ihre Rundform gibt sich mit häufig reizvollem Aufdruck schimmernd und schillernd, also geradezu perfekt.“ Als Material für ihre Arbeiten waren die CDs in ihrer ursprünglichen Form daher nicht geeignet, das Ergebnis würde zu dekorativ geraten.

„Also zertrümmert, zerstört, zermetzelt, zersägt Anka Kröhnke die Scheiben. Es entstehen Streifen oder auch splitterartige Formen, Reliefstrukturen, Vexierbilder, selbst bei geometrischer Strenge unruhige, aufgebrochene Kompositionen“, erläuterte Beßling. Die Farbintensität, durch die sich die Arbeiten der Künstlerin auszeichnen, würden durch die silbernen Flächen der CDs noch gesteigert, Lichtreflexion und Glanz spielten zusammen, funkelnde Erscheinungen würden auftreten.

Zu sehen ist dies eindrucksvoll in den Arbeiten, die noch bis zum 22. Juli im Palais zu sehen sind. Zu Tage tritt in der Ausstellung aber auch, dass Anka Kröhnke eigentlich gelernte Textildesignerin ist. „Das Weben bildet die Grundlage ihres Schaffens, auch wenn sie die Welt der klassischen Textilkunst längst verlassen hat“, sagte Beßling.

Licht und Farbe seien Elemente, die ihr Schaffen entscheidend prägen, so der Kunstkritiker. Mit Collage und Materialkombination greife die Künstlerin ein zentrales Gestaltungsprinzip der Kunst der Moderne auf. Die Form- und Farbvorstellungen würden sich auf der Basis des vorhandenen Materials entwickeln. Manche Titel deuteten darauf hin, dass unter anderem Naturempfindungen ein Auslöser waren.

Geöffnet ist das Palais mittwochs bis freitags sowie sonntags jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro.