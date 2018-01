Rastede Der Kunst- und Kulturkreis Rastede hat am Dienstag sein Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm für das erste Halbjahr vorgestellt. Im Palais gaben 2. Vorsitzender Hartmut Jacob, die für die Veranstaltungen zuständigen Mitglieder Enno Kramer und Wilhelm Meyer sowie Palais-Leiterin Dr. Claudia Thoben und Renate Janssen (Öffentlichkeitsarbeit) einen Überblick.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen des Kunst- und Kulturkreises im Palais Rastede gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Buchhandlung Tiemann in Rastede, Bahnhofstraße 4, Telefon 0 44 02/8 38 40. Sie kosten jeweils 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.

• Boogie Woogie

Einen beschwingten Start ins neue Jahr garantieren soll nach den Worten Kramers das Piano-Blues- und Boogie-Woogie-Konzert mit Christian Bleiming am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Palais, Feldbreite 23. Bleiming sei seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und spiele den traditionellen Boogie-Stil. Ein Höhepunkt seiner Karriere sei das Mitwirken in der Band von Rock’n’Roll-Legende Chuck Berry im November 2005 gewesen.

• Szenische Lesung

Um große Literatur geht es am Sonntag, 4. März, ab 18 Uhr im Palais. Dann steht unter dem Titel „Don Quijote von der Mancha“ eine musikalisch-theatralische Lesung auf dem Programm, berichtete Meyer. Zu Gast ist das Gitarrenduo Canciones Espaniolas (Gerhard Koch-Darkow und Erich A. Radke) sowie Rezitator René Schack. „Das wird nicht nur Freunde der Literatur, sondern auch der spanischen Gitarrenmusik begeistern“, sagte Meyer.

Die Ausstellungen Fünf Ausstellungen werden in diesem Jahr im Palais Rastede zu sehen sein. Drei von ihnen entfallen auf das erste Halbjahr. „Ziel ist es, die verschiedenen Techniken und Sparten der Bildenden Kunst zu berücksichtigen“, erläuterte Dr. Claudia Thoben, Leiterin des Palais Rastede. Malerei und Zeichnung: Gerade eröffnet wurde diese Ausstellung zum 90. Geburtstag des Rasteder Künstlers Jochen Kusber. Sie kann noch bis zum 4. März besucht werden. Gezeigt werden Arbeiten von Kusber, seinem Schüler Schawan sowie der Ateliergemeinschaft Kusber. Im Mittelpunkt stehen Technik und Vielfalt der Zeichnungen. Vom Holz: Vom 11. März bis zum 21. Mai werden die Arbeiten von fünf Holzbildhauern im Palais zu sehen sein, kündigte Claudia Thoben an. Ulrike Goelner, Klaus Hack, Reinhard Osiander, Ilka Rautenstrauch und Lothar Seruset haben ihren Schwerpunkt in figürlichen, großformatigen Arbeiten gefunden, die teilweise raumfüllend seien. Collagen – Montagen: Arbeiten aus Aluminium und Metall bilden den Schwerpunkt dieser Ausstellung von Anka Kröhnke aus Kühlungsborn. Sie schafft Flechtwerke aus Dingen, die eigentlich weggeworfen werden, zum Beispiel Getränkedosen. Öffnungszeiten: Die Ausstellungen können mittwochs bis freitags sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

• Liedermacher

Die Liedermacherin Masha Potempa wird am Sonntag, 15. April, ab 18 Uhr im Palais ihr erstes abendfüllendes Programm vorstellen. Unter dem Titel „Rauchschwalben am Horizont“ wird sie von Heimweh, Fernweh und all den bunten Zwischentönen erzählen. Mit ihrer dunklen und schwelgerischen Stimme werde sie gut in die Intensität des Veranstaltungsraumes passen, blickte Meyer voraus.

• Irish Folk

Das Irish Folk Trio Hot Asphalt beendet die Veranstaltungsreihe im ersten Halbjahr. Die Gruppe wird am Samstag, 26. Mai, ab 20 Uhr im Palais irisches Lebensgefühl vermitteln. 2016 hatte die Band schon einmal im Palais gespielt, rief Jacob in Erinnerung. Damals habe er gesagt, es sei ein Abend gewesen, der eigentlich nie zu Ende gehen sollte.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im Palais Rastede gibt es auch im Internet unter