Rastede Hier bin ich, wo bist du? Das Jagdhorn diente einst der Verständigung im Gelände und wird dazu auch heute immer noch verwendet. Obwohl Absprachen bei der Jagd inzwischen auch über das Smartphone erfolgen können. Aber: „Tradition gehört dazu“, sagt Stefan Frankenstein. Der 56-jährige Rasteder spielt seit mehr als 30 Jahren regelmäßig Jagdhorn und ist heute Obmann der Jagdhornbläsergruppe Rastede-Süd.

Die Gruppe bekommt an diesem Wochenende Besuch von einem Musikprofessor für Musik und Horn. In einem zweitägigen Seminar in der Kooperativen Gesamtschule will Prof. Dr. Uwe Bartels mit den Bläsern Märsche, Fanfaren und Signale spielen. Jagdhörner dienen nämlich längst nicht mehr bloß der Verständigung untereinander, sondern kommen auch bei Konzerten zum Einsatz.

Musikprofessor mit besonderer Beziehung zu Rastede Prof. Dr. Uwe Bartels kennt Rastede aus seiner Jugendzeit. 1946/1947 lebte er bei seinem Onkel, dem Bauunternehmer Karl Bartels, in der Anton-Günther-Straße. Im Haus befand sich auch die Bäckerei Spille. Seine Spielgefährten waren damals die Kinder aus dem Haus Oldenburg. Inzwischen hat er seine Hornsammlung bei einem von ihnen im Schloss Eutin untergebracht. 1952 machte Bartels in Hamburg das Abitur, war dann drei Jahre in der Forstausbildung und danach an verschiedenen Universitäten mit den Fächern Pädagogik, Naturwissenschaften und Musik. Im Zusatzstudium kamen später Phonetik, Audiologie und Psychologie hinzu mit dem Ziel, Musiktherapeut für Verhaltensgestörte und Hörbehinderte zu werden. Neben dem Beruf beschäftigte sich Bartels immer mit Musikhistorie, speziell der Hornmusik. Nach internationaler Vortragsarbeit bei Hornsymposien folgte er dem Ruf an einen Lehrstuhl für Naturhorn an der Indiana University in Bloomington (USA). Beim Deutschen Jagdverband wird Bartels heute als Wertungsrichter auf Bundesebene eingesetzt. Er veröffentlichte unter anderem das Buch „Das Fürst-Pless-Horn und seine Tradition“.

Wer im vergangenen Jahr auf dem Turnierplatz die Naturerlebnistage besucht hat, dürfte dort so manches Stück gehört haben und vielleicht überrascht gewesen sein, welche Töne die Bläser ihrem Instrument entlocken können. „Man könnte damit auch ,Let it be‘ von den Beatles spielen“, sagt Frankenstein.

Zu dem Seminar mit Bar­tels, der eine besondere Verbindung zu Rastede hat (siehe Infokasten), erwartet die Bläsergruppe Rastede-Süd auch Teilnehmer aus Jade und Ostfriesland. Unterstützt wird der Musikprofessor von zwei Musikern des Staatsorchesters Schleswig-Holstein. Eine Teilnahme ist allerdings nur für die bereits angemeldeten Bläser möglich, betont Frankenstein.

Mit acht Jahren wünschte der Rasteder sich sein erstes Jagdhorn. „Als kleiner Junge bin ich mit meinem Vater zur Jagd gegangen“, erinnert er sich an die Anfänge mit dem Instrument. Später lernte er das Spielen in der Musikschule von der Pike auf. Als Jäger trat er in die Fußstapfen seines Vaters, studierte Land- und Forstwirtschaft und arbeitet heute bei der Landwirtschaftskammer.

„Wer jagt, sollte das Jagdhorn kennen“, meint Frankenstein und sagt: „Für mich gehört das einfach dazu.“ 1994 schloss er sich deshalb der Jagdhornbläsergruppe Rastede-Süd an, die 1970 gegründet worden war. Heute gehören ihr 27 aktive und 20 passive Mitglieder an. Eine weitere Gruppe gibt es im Rasteder Norden. Auch in Apen und Edewecht bestehen Bläsergruppen, zudem gibt es die Jagdhornbläsergruppe Ammerland.

„Neue Mitglieder sind uns immer willkommen“, sagt Frankenstein. Vorkenntnisse seien nicht zwingend erforderlich. Spaß und Freude an der Natur und natürlich am Horn spielen sollten aber vorhanden sein. Als geeignetes Einstiegsalter empfiehlt der Bläserobmann etwa 14 Jahre – wenn das Gebiss voll da ist. „Ein zahnendes Kind könnten Schwierigkeiten mit dem Ansetzen haben“, sagt Frankenstein.

Neben dem Spielen von Märschen und Jagdsignalen wie „Begrüßung“, „Treiben an“ oder „Versammelt euch“ steht bei den regelmäßigen Übungsabenden (dienstags ab 19 Uhr in Borbeck) vor allem das gemütliche Beisammensein im Mittelpunkt. Weitere Informationen erteilt Frankenstein unter Telefon 0 44 02/96 10 14.