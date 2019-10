Rastede Bereits zum zwölften Mal organisiert der Kunst- und Kulturkreis Rastede zum Jahresbeginn ein Neujahrskonzert. Dazu wird am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, und am Samstag, 4. Januar, 18 Uhr, in der Neuen Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede, Thoradestraße 2, das Neue Salon Orchester Leipzig erwartet. Das Ensemble präsentiert das Programm „Ein Strauß bunter Melodien“. Beginn des Vorverkaufs ist am Montag, 4. November.

Geplant für 2009 als eine einmalige Veranstaltung zum Auftakt des Jubiläumsjahres der Gemeinde Rastede, habe sich aus dem Neujahrskonzert ein überaus beliebtes, inzwischen über die Grenzen Ras­tedes hinaus bekanntes, jährlich wiederkehrendes Format entwickelt, schreibt der Kunst- und Kulturkreis in einer Mitteilung. Wegen der starken Kartennachfrage findet das Konzert seit einigen Jahren an zwei Terminen statt – und beide Abende sind immer ausverkauft.

Der Kunst- und Kulturkreis ist bemüht, den Besuchern in jedem Jahr ein anderes Salonorchester zu präsentieren. Jedoch sei die Auswahl an guten Salonorchestern im norddeutschen Raum eher überschaubar. Die Suche nach Orchestern, die noch nicht in Rastede aufgetreten sind, sei entsprechend schwierig. Dennoch war der Kunst- und Kulturkreis Rastede mit seiner Recherche in diesem Jahr wieder erfolgreich. Fündig wurde der Veranstalter in Leipzig. Dort gibt es seit einiger Zeit das „Neue Salon Orchester Leipzig“, nicht zu verwechseln mit dem Salonorchester „Cappuccino“, ebenfalls aus Leipzig, das bereits 2014 und 2015 in Rastede gastierte.

Das „Neue Salon Orchester Leipzig“ besteht seit 2006. Damals entschlossen sich sieben Musiker des Gewandhausorchesters Leipzig und des MDR-Sinfonieorchesters, nach einigen gemeinsamen erfolgreichen Konzerten, das „Neue Salon Orchester Leipzig“ zu gründen. Die klassisch ausgebildeten Musiker haben in den großen Konzertsälen der Welt gespielt. Jetzt haben sie ihren ersten Auftritt in Rastede beim 12. Neujahrskonzert, zu dem sie sich zur Verstärkung noch drei weitere Musiker eingeladen haben. Das Programm steht unter dem Titel „Ein Strauß bunter Melodien“. Es umfasst sowohl beliebte Weisen der Wiener Operette, als auch bekannte Charakterstücke der Kaffeehausmusik von Komponisten, deren Musik in Rastede zum Neujahrskonzert einfach dazu gehört.

Eintrittskarten gibt es ab 4. November in Rastede in der Buchhandlung Tiemann, Bahnhofstraße 4, Telefon 0 44 02/ 8 38 40, in der Buchhandlung Renken, Oldenburger Straße 247, Telefon 0 44 02/22 76, sowie bei Nordwest-Ticket im Internet unter