Rastede Letzte Chance auf Tickets: Das Neujahrskonzert des Kunst- und Kulturkreises Rastede mit dem Neuen Salon Orchester Leipzig am 3. und 4. Januar ist restlos ausverkauft. Wer trotzdem dabei sein möchte, hat die Möglichkeit, beim Gewinnspiel der NWZ die letzten Eintrittskarten für die Veranstaltung zu gewinnen.

Verlost werden insgesamt 5 x 2 Karten. 3 x 2 Karten gibt es für das Neujahrskonzert am 3. Januar und 2 x 2 Karten für das Konzert am 4. Januar zu gewinnen. Und so funktioniert’s: Scannen Sie den QR-Code auf dem nebenstehenden Coupon, um zum Gewinnspiel zu gelangen. Teilnehmen können Sie auch unter www.nwzonline.de/gewinnspiele. Teilnahmeschluss ist Freitag, 20. Dezember.

Bereits zum zwölften Mal organisiert der Kunst- und Kulturkreis Rastede zum Jahresbeginn ein Neujahrskonzert. Dazu wird am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, und am Samstag, 4. Januar, 18 Uhr, in der Neuen Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede, Thoradestraße 2, dieses Mal das Neue Salon Orchester Leipzig erwartet. Das Ensemble präsentiert das Programm „Ein Strauß bunter Melodien“.

Wegen der starken Kartennachfrage findet das Konzert seit einigen Jahren an zwei Terminen statt – und beide Abende sind immer ausverkauft.

Das „Neue Salon Orchester Leipzig“ besteht seit 2006. Damals entschlossen sich sieben Musiker des Gewandhausorchesters Leipzig und des MDR-Sinfonieorchesters, nach einigen gemeinsamen erfolgreichen Konzerten, das „Neue Salon Orchester Leipzig“ zu gründen. Die klassisch ausgebildeten Musiker haben in den großen Konzertsälen der Welt gespielt. Jetzt haben sie ihren ersten Auftritt in Rastede beim 12. Neujahrskonzert, zu dem sie sich zur Verstärkung noch drei weitere Musiker eingeladen haben. Das Programm steht unter dem Titel „Ein Strauß bunter Melodien“. Es umfasst sowohl beliebte Weisen der Wiener Operette, als auch bekannte Charakterstücke der Kaffeehausmusik von Komponisten, deren Musik in Rastede zum Neujahrskonzert einfach dazu gehört.