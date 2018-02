Rastede Wie soll das Palais künftig genutzt werden? Mit dieser Frage soll sich am kommenden Montag, 12. Februar, der Kultur- und Sportausschuss des Rasteder Gemeinderates in öffentlicher Sitzung (16 Uhr, Rathaus) beschäftigen. Dr. Friedrich Scheele, Projektentwickler bei der Residenzort Rastede GmbH, will dem Gremium erste Details vorstellen.

Hintergrund: Bislang wird das Palais insbesondere vom Kunst- und Kulturkreis (KKR) und dem Theater Orlando genutzt. Nachdem die Gemeinde das Palais-Ensemble zum 1. Januar gekauft hat, soll es hier künftig Änderungen geben. Wie Scheele in seinem Konzept ausführt, entsprechen Zustand und Nutzung des Hauses nicht seinem Wert und seiner Lage, ein zusammenhängendes Nutzungskonzept sei nicht erkennbar.

• Das Gebäude heute

Die sanitären Anlagen sowie die fehlende Küche und Garderobe beschreibt Scheele als misslich. Als dringend erforderlich sieht er zudem eine energetische Sanierung und Aufwertung der Fenster und Heizungsanlage an. Außerdem verweist er darauf, dass ein barrierefreier Zugang zurzeit nur mit größten Anforderungen für das Erdgeschoss möglich sei.

• Die bisherige Nutzung

Der KKR bietet fünf bis sechs Ausstellungen pro Jahr im Palais an. Im Obergeschoss ist zudem die Dauerausstellung „Rastede – Eine Sommerresidenz“ zu sehen. Außerdem finden dort die Aufführungen des Theater Orlando statt. Scheele sieht hier einen Konflikt mit der dadurch „sehr eingeschränkten Dauerausstellung“. Auch für Trauungen werde das Palais gerne genutzt. Um die Pflege des Palaisgartens kümmere sich bisher mit „kargen Möglichkeiten“ der KKR.

• Blick in die Zukunft

Scheele sieht im Palais-Ensemble das Potenzial, „ein hervorragendes kulturelles Zentrum des gemeindlichen öffentlichen Lebens zu werden“. Es müsse dafür aber stärker von Rasteder Bürgern genutzt werden. Der Projektentwickler schlägt vor, künftig in Ausstellungen und Veranstaltungen Wissen über Rastede und seine Kulturgeschichte zu vermitteln.

In den Räumen des Palais müsse die Geschichte des Hauses Oldenburg in Rastede sichtbar und erlebbar werden. Scheele regt an, diese in Wort und Bild zu erzählen und dabei die verschiedenen Räume des Gebäudes (Foyer, Salon, Speise-, Herren- und Gartenzimmer) einzubeziehen. Dies könnte durch Schauspieler in Spielszenen unterstützt werden. Auch eine teilweise Möblierung, um diese Eindrücke zu verstärken, sei denkbar.

Weitere Akzente könnten zwei bis vier Sonderausstellungen pro Jahr setzen, die sich in ausgewählten Räumen den Themen Residenzort, Baukultur, Gartenkunst und Bildende Kunst widmen.

Das Foyer und der Salon sollen weiterhin besonderen Veranstaltungen vorbehalten bleiben, meint Scheele. Hierzu könnten Empfänge und wie bisher Vernissagen und Trauungen zählen. Vorträge, Konferenzen oder Kammerkonzerte seien in dem historischen Ambiente ebenfalls denkbar. Die Kleinkunstveranstaltungen des KKR würden sich da ebenfalls einfügen.

• Das Gemeindearchiv

Das Nachbargebäude, in dem heute das Gemeindearchiv seinen Sitz hat, könnte nach den Vorstellungen Scheeles an das Palais angebunden werden. So könnte die Problematik mit den sanitären Anlagen und der Küche gelöst werden. Ein Gewölbe im Kellergeschoss würde die Möglichkeit bieten, eine Toilettenanlage unterzubringen. Für mögliche Veranstaltungen im Außenbereich könnte hier ein weiterer Zugang geschaffen werden. Zu prüfen wäre auch, inwieweit eine gastronomische Nutzung zu realisieren ist. Allerdings: Das Gemeindearchiv müsste dann an einen anderen Standort verlegt oder die Bestände an das Staatsarchiv abgegeben werden.

• Der Palaisgarten

Im Palaisgarten soll nach den Vorstellungen Scheeles die historische Zufahrt von der Feldbreite wiederhergestellt werden. Außerdem regt er ein Veranstaltungskonzept an, das mit dem Denkmalwert des Gartens vereinbar ist. Den Garten möchte er künftig stärker einbeziehen – Skulpturen oder Kleinkunstfestivals seien denkbar. Das Thema Garten-Kunst könnte als roter Faden im Veranstaltungsbetrieb etabliert werden. Weitere Ideen im Konzept des Projektentwicklers: Illuminationen im Palaisgarten, ein Krippenspiel auf der Freitreppe zum Palais oder Konzerte vor der historischen Kulisse.

Das ausführliche Konzept finden Sie unter www.rastede.de/politik/bi