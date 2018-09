Spannend: Im Garten von Dieter Hagen sind Metallarbeiten zu sehen. BILD: Tonia Hysky Spannend: Im Garten von Dieter Hagen sind Metallarbeiten zu sehen. BILD: Tonia Hysky

Ateliers im Ammerland öffnen ihre Türen

Die „Offenen Arteliers 2018“ finden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, in der Region statt, am 15. und 16. September auch in der Stadt Oldenburg.

In der Gemeinde Bad Zwischenahn öffnen folgende Künstler ihre Ateliers: Hertha Poppinga – Malerei, Zeichnungen, Installation – Alma-Rogge-Straße 2, Bad Zwischenahn. Bei ihr zu Gast ist Ute Berger mit Zeichnungen. Ute Dingel – Porzellan – Büsumer Straße 5, Bad Zwischenahn. Barbara Meichsner Drobinski – Malerei, Bildhauerei – und Werner Schieleit – Radierung, Bildhauerei –Eichenweg 5b, Petersfehn Anke H. Otto – Rakukeramik, Installation, Mixed Media – Fliederstraße 13c, Bad Zwischenahn.

In der Stadt Westerstede: Belinda Berger – Keramik – Mühlenbrink 17, Westerstede. Zu Gast ist der niederländische Künstler Bernard Divendal – Malerei, Objekte. Ebba van Hoorn – Malerei, Lichtobjekte – Peterstraße 29 (Hinterhaus), Westerstede Norbert Marten – Skulptur, Malerei, Glas – Gaststraße 23a, Westerstede.

In der Gemeinde Wiefelstede: Bettina Hauke – Malerei, Collage – Am Sportplatz 38 in Metjendorf Martina Wempe – Malerei – Am Ostkamp 25, Metjendorf.