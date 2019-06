Rastede /Osnabrück Die Youngstars der Showband Rastede sind beim Deutschen Musikfest in Osnabrück Deutscher Meister geworden. Damit feiert die Nachwuchsabteilung der Showband ihren bislang größten Erfolg.

Es war ein langer Tag, bis endlich gejubelt werden durfte, berichtet Showband-Vorsitzender Carsten Helms. Früh um 8 Uhr ging es nach Osnabrück. Dort angekommen hieß es direkt, fertig machen: Instrumente ausladen, Kulissen aufbauen, Uniformen anziehen, ein letztes Warm-up und dann war es auch schon Zeit für das Wertungsspiel. Um 11.10 Uhr öffnete sich der Vorhang für den „Circus“, der namensgebend für das diesjährige Programm der Youngstars ist.

Das Publikum auf der Tribüne im imposanten Stadion Illoshöhe war schon bei den ersten Takten begeistert, berichtet Helms. Begleitet von wiederholtem Szenenapplaus zeigten die jungen Künstlerinnen und Künstler ihr ganzes Können. Die unzähligen Übungsstunden hatten sich gelohnt. Es wurde die bislang beste Darbietung der Showband-Junioren, so Helms.

Nachdem die letzten Töne verklungen waren brauchte es viel Geduld, denn die Bekanntgabe der Punkte fand erst am Abend statt. Die Veranstalter hatten dazu extra eine Bühne in der Osnabrücker Innenstadt aufgebaut.

Endlich war es so weit: Klasse C2, Jugend Show, wurde aufgerufen. Das große Ziel lautete mindestens 80 Punkte, um den offiziellen Titel nach Rastede zu holen. Und der Präsident des Bundesverbands, Paul Lehrieder, hatte gute Nachrichten: 83,92 Punkte – Deutscher Meister. Der Jubel kannte keine Grenzen, als Drum-Major Emily Helms und Colorguard Melody Noffke den Pokal und die Urkunde überreicht bekamen.

Mit dem bislang größten Erfolg der Nachwuchsabteilung geht es nun in die Vorbereitung auf die Rasteder Musiktage, bei denen am 29. Juni die Show „Circus“ vor dem heimischen Publikum auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark präsentiert wird.

Der Verein lädt außerdem interessierte Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren zum Schnuppertag am Samstag, 13. Juli, ein. Anmeldungen können ab sofort per E-Mail an vorstand@showbandrastede.de erfolgen.