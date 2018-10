Rastede Wenn Joe Ahlf abschalten möchte, setzt er sich nicht mit einem Buch hin und liest, sondern schreibt selbst ein neues Buch. Der Mann, der mit seiner Familie in Rastede lebt, hat nun sein zweites Buch „Büße deine Schuld“ herausgebracht. „Mit diesem Psychothriller habe ich mir einen Traum erfüllt, das Genre fasziniert mich sehr“, betont der 37-Jährige.

Joe Ahlf Joe Ahlf wurde im März 1981 in Pinneberg bei Hamburg geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 2001 lebt Joe Ahlf in der Region rund um Oldenburg. Mit seiner Familie zog er im vergangenen Jahr nach Rastede.

Im Buch geht es um den ehemaligen polizeilichen Ermittler Henry, der aufgrund eines vergangenen Falls seelisch und körperlich angeschlagen ist und deswegen vorzeitig seinen Dienst quittiert hat. „Doch dann brauchen die ehemaligen Kollegen Henrys Hilfe, denn die einzige Spur in einem Mordfall ist ein Brief des Mörders, der an ihn gerichtet ist“, gibt Ahlf einen Einblick in die Handlung. Im weiteren Verlauf der Handlung stellt sich heraus, dass die Bindung zwischen Henry und dem Mörder enger ist als zunächst angenommen – und Vergebung für keinen der beiden eine Option ist.

Rund eineinhalb Jahre hat es gedauert, die Geschichte zu schreiben und das Buch herauszubringen: „Ich habe am Ende des Jahres 2016 in Kabul angefangen, die Geschichte zu entwickeln“, erinnert sich Ahlf, der Soldat ist und das Schreiben als einen passenden Ausgleich zum Einsatzgeschehen für sich entdeckt hat.

Einen direkten Bezug zu seinem Job bei der Bundeswehr hat die Handlung von Ahlfs Buch diesmal jedoch nicht. „Ich bin im Ermittlungswesen tätig und habe daher ein paar Berührungspunkte, die Handlung steht jedoch nicht im Kontext dazu“, sagt Ahlf.

In seinem ersten Buch „Machtwechsel“, das 2014 erschienen ist, war dies noch anders. Damals ging es um einen möglichen Einsatz der Bundeswehr im Inland für den Fall eines Putsches.

Das Feedback seiner Leser ist Ahlf sehr wichtig: „Ich unterhalte mich regelmäßig in Leserunden im Netz mit meinen Lesern und nehme dabei viele Anregungen mit.“ Wichtig sei vor allem, Rezensionen für seine Bücher zu bekommen. Ahlf hofft auf eine ähnlich positive Resonanz wie vor vier Jahren, als sein Buch plötzlich aufgrund der Nachfrage in einigen Buchhandlungen der Region auslag.

Damit die Leute auf ihn aufmerksam werden, ist Ahlf auch in den sozialen Medien aktiv. „Vor allem auf Instagram schreiben mich viele Leute an, auch bei Facebook bin ich erreichbar“, sagt Ahlf. „Es freut mich, dass aus meinem Hobby eine Nebenbeschäftigung geworden ist.“

Das neue Buch des Ras­teders ist als Taschenbuch (9,99 Euro) unter der ISBN 9783752847284 oder als E-Book (3,49 Euro) unter der ASIN B07HDSFNXS bestellbar.