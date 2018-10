Das Programm auf einen Blick

Der Rasteder Herbstmarkt findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, auf dem Kögel-Willms-Platz an der Oldenburger Straße statt. Geöffnet ist an beiden Tagen von 12 bis 19 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr haben am Sonntag zudem die Geschäfte geöffnet.

Am Samstag singt der Rasteder Thomas Kämpfer in der Zeit von 15 bis 17 Uhr mit Kindern auf dem Markt Apfellieder.

Am Sonntag begrüßt Bürgermeister Dieter von Essen die Besucher des Herbstmarktes um 14 Uhr. Zuvor spielt ab 13.30 Uhr das Drum Corps Blue Lions. Von 15 bis 17 Uhr werden für Kinder Apfelgeschichten vorgelesen. Um 17 Uhr tritt der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen auf.