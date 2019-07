Rastede Wer in der kommenden Woche in Rastede das Oldenburger Landesturnier, die größte Pferdesportveranstaltung in der Region, besucht, der wird natürlich jede Menge Pferde zu Gesicht bekommen. Drei markante Pferdeköpfe werden hingegen nicht mehr zu sehen sein. Die Holzskulptur „Rasteder Zugpferde“ am Rande des Turnierplatzes ist am Freitag abgebaut worden. Was steckt dahinter?

„Der Baum ist von Fäulnis und Pilzbefall durchdrungen“, sagt Erwin Rodenberg. Der Rasteder Künstler schuf die Skulptur, die durchaus als ein Wahrzeichen des Residenzortes gelten darf, 2005 zusammen mit Hermine Meier. Bei einem Spaziergang waren ihm seinerzeit die Stümpfe der massiven Zwillingseiche ins Auge gefallen. In den Baum hatte zuvor der Blitz eingeschlagen.

Mit seiner Künstlerkollegin entwickelte Rodenberg dann die Idee, dort eine Skulptur anzubringen. Die Pferdeköpfe wählten die beiden wegen des Bezuges zum Turnierplatz aus und fertigten sie aus Mooreiche und Eiche. Einer der Köpfe wurde aus dem oberen Teil des Stammes herausgeschlagen, die beiden anderen wurden im Atelier der Künstler hergestellt und am Stamm verschraubt.

Diese Art der Befestigung sorgte am Freitagvormittag für kleinere Probleme beim Abbau der „Rasteder Zugpferde“. „Es ist etwas problematischer als gedacht, weil die Verschraubungen geschweißt sind“, erklärt Dr. Friedrich Scheele von der Residenzort Rastede GmbH. Er begleitete die Arbeiten am Freitag zusammen mit den Künstlern Erwin Rodenberg und Hermine Meier.

Die Bauhofmitarbeiter Christoph Engelbart und Axel Wagner setzten Bohrer, Motorsäge, Stecheisen und weitere Werkzeuge ein, um die Pferdeköpfe freizulegen und später zu demontieren. Zum Schutz wurden die Köpfe außerdem in Folie eingewickelt.

„Es ist einfach Handlungsbedarf da“, sagt Scheele. Dass die Bäume tot sind, an denen sich die „Zugpferde“ befanden, könne jeder sehen. Auch aus der Bevölkerung habe es Hinweise gegeben. Die Holzarbeiten sollen jetzt im Atelier der Künstler restauriert werden, weil auch der Skulptur die Witterung in den vergangenen Jahren zugesetzt hatte.

Erklärtes Ziel sei es, die „Rasteder Zugpferde“, die bereits Postkarten und Pralinenschachteln zierten, wieder im Umfeld des Turnierplatzes aufzustellen, sagt Scheele. Das Wo und Wie müsse jedoch noch geklärt werden. Was mit der Zwillingseiche, an der die Skulptur befestigt war, geschieht, ist ebenfalls noch offen. „Was mit den Bäumen passiert, wissen wir noch nicht genau“, sagt Scheele. Die Gemeinde sei gegenwärtig in Gesprächen, um kurzfristig eine Lösung zu finden.