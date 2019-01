Rastede Vor einer großen Herausforderung steht in diesem Jahr die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rastede. Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten wird die St.-Ulrichs-Kirche für sechs Monate geschlossen. Nach derzeitiger Planung bleibt das Gotteshaus vom 15. Mai bis zum 15. November zu.

„Ursprünglich hatte ich gehofft, dass es schneller gehen wird“, sagt Pastor Friedrich Henoch. Dagegen spricht aber nicht allein die Vielzahl an Arbeiten, die erledigt werden soll. Auch die vorbereitenden Maßnahmen sind enorm.

„Alle historischen Gegenstände in der Kirche müssen staubdicht abgedeckt werden“, erklärt Henoch. Um an die Wände gelangen zu können, muss außerdem ein Gerüst in der Kirche aufgebaut werden. So sollen Putzschäden behoben und die Wände gestrichen werden. Da auch die elektrischen Leitungen nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen, sollen sie bei dieser Gelegenheit gleich mit erneuert werden.

Die offensichtlichste Veränderung wird jedoch die Wiederherstellung des alten Südportals darstellen. „Ursprünglich war dies der Haupteingang in die Kirche“, sagt Henoch. Dort, wo heute die Empore endet, gab es bis 1959 einen Ausgang in Richtung Schloss. Beim damaligen Umbau sei dieser jedoch geschlossen worden.

Eine Bankreihe entfernen

„In der Kirche müssen wir eine Bankreihe herausnehmen“, erklärt Henoch. Die Bank steht nämlich dort, wo einst das Südportal aus der Kirche herausführte. Der alte Türbogen soll noch vorhanden sein, die Mauer muss nur wieder geöffnet werden. zudem müssen die Fenster in diesem Bereich verkleinert werden, sagt der Pastor.

Ein Hinweis aus den Reihen der Chöre werde bei der bevorstehenden Sanierung ebenfalls aufgegriffen, führt Henoch aus und erläutert: „Der Chorraum ist zu klein.“ Deshalb wird eine Brüstung abgebaut und der Taufstein versetzt. „Er wird zentriert und rückt etwas dichter an den Altar heran“, sagt der Pastor.

Überarbeitet wird in diesem Zusammenhang auch gleich die Veranstaltungstechnik in der St.-Ulrichs-Kirche. Dabei geht es nicht nur um Licht, eine Leinwand und einen Beamer. Auch die Lüftungstechnik wird verbessert. „Die Ansprüche sind heute einfach höher“, sagt Henoch.

Und schließlich gehört auch die seit Jahren nötige Sanierung der Orgel mit zum insgesamt rund 272 000 Euro teuren Gesamtpaket. „Wir haben lange diskutiert, ob die Orgel saniert wird oder ob eine neue Orgel eingebaut wird“, ruft der Pastor in Erinnerung. Da die letzten Gutachten betont hätten, dass die Führer-Orgel aus dem Jahr 1970 erhaltenswert sei, habe man sich letztlich für eine Restaurierung entschieden.

Unklar ist zurzeit allerdings noch, wie genau die Orgelsanierung erfolgen wird. Entweder wird das Instrument zu Beginn der Arbeiten in der Kirche ausgebaut und in der Werkstatt eines Orgelbauers saniert. Oder es muss zu Beginn der Arbeiten genau wie die übrigen historischen Gegenstände im Gotteshaus aufwendig gegen Staub und Dreck geschützt werden und wird vor Ort überarbeitet, wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind. Welche Variante am Ende greifen wird, hänge von den Kapazitäten des noch zu beauftragenden Orgelbauers ab, sagt Henoch.

Folgen hat die Schließung der Kirche für ein halbes Jahr auf eine ganze Reihe von Aspekten des kirchlichen Lebens. So werden die Gottesdienste während der Bauarbeiten im Gemeindehaus stattfinden. Der Saal muss dann jeweils entsprechend hergerichtet werden. „Das wird aufwendig werden“, ahnt Henoch. Schließlich proben dort auch die diversen Musikgruppen der Kirchengemeinde, und es finden andere Treffen kirchlicher Gruppen dort statt. Und für jeden Nutzer des Saals unterscheidet sich der Aufbau.

Keine Trauungen

Trauungen können während der Bauarbeiten ebenfalls nicht in der Kirche stattfinden. „Wir bieten aber Trauungen im Gemeindehaus oder im Pfarrgarten an“, sagt Henoch. Und auch mit umliegenden Kirchen sei man im Gespräch. Auch für Taufen gelte dies.

Noch keine Regelung gibt es allerdings für die Schulanfängergottesdienste nach den Sommerferien. „Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen“, sagt der Pastor.