Rastede Das Krippenspiel in der Kirche gehört für viele zum Weihnachtsfest dazu. In Rastede proben bereits seit Anfang November 24 Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren zusammen mit Kinderkirchenchorleiterin Sabine Effertz ein Stück mit viel Musik ein. Es wird Heiligabend in den Gottesdiensten um 14 und 15.30 Uhr in der St.-Ulrichs-Kirche zu sehen sein.

Wem es in den Heiligabend-Gottesdiensten zu voll und unruhig ist, der hat bereits an diesem Samstag, 23. Dezember, Gelegenheit, das Krippenspiel zu sehen. Um 16 Uhr beginnt eine öffentliche Generalprobe in der St.-Ulrichs-Kirche.

Welche Gottesdienste zu Weihnachten wo in der Gemeinde Rastede gefeiert werden, zeigt diese Übersicht auf:

• Heiligabend

Rastede,

St.-Ulrichs-Kirche:

14 Uhr und 15.30 Uhr, Krippenspiel, Pastor Friedrich Henoch;

17 Uhr, Christvesper, begleitet von der Kantorei, Pastor Michael Kusch;

18.15 Uhr, Christvesper mit dem Thema „Gott wird Mensch – Fürchtet euch nicht! Ja, wovor denn?“, begleitet von Gesche Ritschel am Saxofon, Pastor im Ruhestand Klaus von Mering;

23 Uhr, Christnacht, begleitet vom Rastede Gospel Choir, Pastor Henoch. Im Anschluss gibt es Glühwein im Gemeindehaus.

Rastede,

St.-Marien-Kirche:

16 Uhr, Mini-Gottesdienst im Pfarrheim und Krippenfeier für Kinder und Familien;

18 Uhr, Christmette.

Hahn-Lehmden,

St.-Johannes-Kirche:

15.30 Uhr, Krippenspiel, Pastor Christoph Müller;

17 Uhr, Christvesper, Pastor Müller;

23 Uhr, Christnacht, Pastor Müller.

Wahnbek,

Willehad-Kirche:

14 Uhr und 15.30 Uhr, Krippenspiel, Pastorin Ute Thräne;

17 Uhr, Christvesper, begleitet von der Flötengruppe, Pastor Gundolf Krauel;

23 Uhr, Christnacht, Pastor Krauel.

Loy, Grundschule:

15 Uhr, Christvesper, musikalisch begleitet vom Akkordeontrio, Pastor Gundolf Krauel.

Südbäke,

ehemalige Schule:

15 Uhr, Christvesper, platt­dütsch Kark, begleitet vom Blechbläserchor, Pastor Kusch.

• 1. Weihnachtstag

Rastede,

St.-Ulrichs-Kirche:

10 Uhr, Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor Kusch.

Rastede,

St.-Marien-Kirche:

11 Uhr, Weihnachtshochamt.

Wahnbek,

Willehad-Kirche:

11 Uhr, Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor Krauel.

• 2. Weihnachtstag

Rastede,

St.-Ulrichs-Kirche:

10 Uhr, Gottesdienst, Pastor Henoch.

Rastede,

St.-Marien-Kirche:

11 Uhr, Weihnachtsmesse.

Hahn-Lehmden,

St.-Johannes-Kirche:

9.30 Uhr, Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pastor Müller.