Rastede Einen neuen Weg gehen das Drum Corps „Blue Lions“ Rastede und der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen. In ihrer neuen Show „Lions & Friends – Musik. Show. Festival“ am 24. März in der Mehrzweckhalle Feldbreite in Rastede mit dem Titel „On Stage“ werden beide Musikbands zusammen auftreten. Um die Instrumente aufeinander abzustimmen und entsprechende Formationen und Standbilder einzuüben, wird bereits fleißig geübt.

Lions & Friends ist ein Dauerbrenner Für das Showprojekt des Drum Corps Blue Lions Rastede und des Spielmanns- und Fanfarenzuges Hahn-Nethen trainieren seit September circa 60 Musiker. Jedes Jahr am Wochenende vor Ostern veranstaltet das Drum Corps die Veranstaltung „Lions & Friends -Musik. Show. Festival“ in der Mehrzweckhalle Rastede. Mit dabei sind Marchingbands, Musikzüge und Orchester mit ihren musikalischen Beiträgen. Es gibt aber auch Shows von anderen Teilnehmern, wie beispielsweise von Akrobatikgruppen. Tanzdarbietungen runden das Programm am 24. März ab.

Für beide Gruppen ist der gemeinsame Auftritt Neuland, wobei der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen es nicht gewohnt ist, im Stand zu spielen. „Wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Ich denke aber, dass wir das hinbekommen“, versichert Vanessa Pageler aus Nethen, Vorstandsmitglied bei den Hahn-Nethern, mit einem Schmunzeln. Zeit genug hat die Gruppe, denn bis zum Auftritt im März stehen noch einige Übungsnachmittage an.

Musik verbindet

Mit dem gemeinsamen Vortrag der verschiedenen musikalischen Stücke werden die „Blue Lions“ ganz ihrem Motto „Lions & Friends“ gerecht. In der neuen Show „On Stage“ geht es um Stärke, Gemeinschaft und natürlich Konkurrenz, die es zu überwinden gilt. „Die Kernaussage ist, dass Musik verbindet und gemeinsames Musizieren am meisten Spaß macht“, hebt Laura Müller die eigentliche Bedeutung des gemeinsamen Schaffens hervor. Die 25-jährige Sprecherin der Rasteder Showband freut sich wie Vanessa Pageler auf den anstehenden Auftritt.

Beide Musikvereine kennen sich bereits seit vielen Jahren, auch wenn die Art ihrer Vorträge unterschiedlich ist. Der Spielmanns- und Fanfarenzug begleitet Umzüge musikalisch, während die Rasteder sich an Showauftritten beteiligen. Im letzten Jahr entstand aus einer Laune heraus die Idee, während einer Show gemeinsam aufzutreten. „Beide Seiten fanden den Gedanken gut, das Projekt wurde daher ziemlich schnell in Angriff genommen“, erinnert sich die 19-jährige Pageler. Im Laufe dieser Zeit wurden entsprechende Figuren entwickelt, die nur mit den Musikern der beiden Gruppen zu realisieren sind.

Harmonie bei der Probe

Beide Frauen betonen, doch schnell dazugelernt zu haben. Bei den Übungsstunden am Sonntag in der Sporthalle Wahnbek besteht zwischen den beiden Gruppen eine sehr gute Harmonie. Die vorgefertigten Bilder und Formationen sehen bereits richtig abgestimmt aus. Ob ein Karree, das gebildet wird, oder ein Kreis oder auch ein Halbbogen, die musikalischen Leitungen um Mark Zahlmann und Birte Segerdiek dürften mit der Entwicklung zufrieden sein.

Diesen besonderen Auftritt am 24. März, umrahmt von Auftritten weiterer Showbands, hat es so noch nicht gegeben. Und es ist (noch) nicht geplant, das in den nächsten Jahren in der alle zwei Jahre stattfindenden Show „Lions & Friends“ zu wiederholen.

Dennoch wird es für die beiden Musikzüge wohl nicht bei diesem einen Auftritt in Rastede bleiben. Im Laufe eines Jahres nehmen die „Blue Lions“ Rastede an mehreren Shows befreundeter Bands teil. In diesem Jahr wird der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen als Partnergruppe diese besondere Atmosphäre kennenlernen.

• Insgesamt gibt es zwei Aufführungen am Samstag, 24. März, in der Sporthalle Feldbreite, an der Feldbreite 16, in Rastede. Eine Nachmittagsveranstaltung beginnt um 14 Uhr, um 19 Uhr startet die Abendveranstaltung. Nach dieser späteren Aufführung findet im Foyer der Mehrzweckhalle eine After-Show-Party mit Live-Musik statt, wie Laura Müller von den „Blue Lions“ mitteilt. Zu dieser sind alle Teilnehmer und Zuschauer eingeladen.

Eintrittskarten gibt es im Mini-Markt an der Anton-Günther-Straße 1 a sowie in der Bike Factory an der Oldenburger Straße 248 in Rastede. Karten kosten 7,50 Euro (Kinder) beziehungsweise 9,50 Euro für Erwachsene.

Karten auch online unter www.festival.blue-lions.com