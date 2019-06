Rastede Der Mann am Schlauch dürfte an diesem Sonntag auf der Beliebtheitsskala beim Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) in Rastede einen Platz ganz vorne ergattern. Unermüdlich lässt er von einem kleinen Hänger hinter einem Quad aus Wasser auf Besucher und Teilnehmer niederprasseln – und sorgt so ganz nebenbei dafür, dass die teils staubigen Wege befeuchtet werden. Das dürften ihm Tausende Besucher auch an diesem vierten Tag des mittelalterlichen Spektakels danken.

Es ist heiß und schwül auf dem Rasteder Turnierplatz – und Andreas Welkerling aus Berne läuft mit Kunstfell-Tierfüßen und Klauenhänden herum – maßgeschneidert. „Ist gar nicht so warm“, sagt der 31-Jährige: „Das Wärmste ist mein schwarzer Mantel“. Der ist ärmellos und ungefüttert und macht dem Träger dennoch am meisten zu schaffen. Abschrecken lässt er sich davon aber nicht: „Ich besuche gleich mehrere MPS-Veranstaltungen in diesem Jahr.“

Bei Thomas Ponto aus Müden/Aller stehen die Kauflustigen gerade nicht Schlange. Er verkauft Schaffelle und Umhänge aus demselben Material – und berichtet durchaus von Verkäufen. „Man muss ja auch an die Zukunft denken“, sagt er: „Es ist ja nicht immer warm“. Froh ist er dennoch, dass sein Stand im Schatten liegt.

Imke und Jan Birnele kommen seit Jahren, heben ihre Kinder Katharina (zweieinhalb) und Tjark (eineinhalb) mitgebracht und kutschieren sie mit stilechten Kopfbedeckungen gegen die Hitze im Bollerwagen umher. „Ich bin seit 1994 regelmäßige Besucherin, habe meinen Mann vor sechs Jahren mit dem MPS-Virus ,infiziert“, lacht die Lilienthalerin. Sie schätzt die tolle Atmosphäre beim Spectaculum und ist immer wieder erstaunt, wie friedlich die Veranstaltung trotz aller Schwerter, Lanzen, Bögen und Dolche ist, mit denen Teilnehmer und Besucher dort herumlaufen.

Raphael Peetz ist derweil in einem hochgehängten Käfig „gefangen“ – und wird dort trotz der Hitze mindestens eine Stunde ausharren, bevor er mal eine Pause macht. „Das geht“, sagt er. Er ist bereits zum dritten Mal in Rastede dabei. Auch Besucher Chris Schuwerack aus Kirchlengern bei Herford muss mächtig leiden unter der Hitze, möchte man meinen. Er ist als „Lichkönig“ aus dem Computerspiel „World of Warcraft“ gekommen – und sagt trotz Rüstung und Helm: „So warm ist das gar nicht. Und wenn es doch irgendwann zu heiß wird, dann geht’s halt ab in den Schatten.“ Er kommt seit drei Jahren mit seiner Familie nach Rastede – und ist auf dem Turnierplatz so manches Mal begehrtes Foto-Objekt für die Besucher.

Wie immer ist die Stimmung auch an diesem MPS-Sonntag vollkommen friedlich und entspannt – echte Familienstimmung eben. Und das erfüllt auch Veranstalter Gisbert Hiller durchaus mit Stolz. Für ihn rangiert der Veranstaltungsort Rastede denn auch unter den Top Fünf der jährlichen MPS-Events. Zwei „Herzgeschichten“ habe er sich mittlerweile eingehandelt, berichtet er von durchaus stressigen Zeiten – und hat deshalb auch die Zahl der Veranstaltungen reduziert, sagt er: „Rastede wird jedoch auch in den kommenden Jahren dazugehören.“ Im Jahr 2021 soll die mittlerweile 25. Auflage der Großveranstaltung im Residenzort denn auch mächtig gefeiert werden, kündigt er bereits ein ganz besonderes Spectaculum an.