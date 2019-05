Rastede Wer am Vatertag durch die Gegend zieht, hat für gewöhnlich Bier in seinem Bollerwagen. Nicht so in Rastede – da waren es eher die vielen jungen, erschöpften Ritter, die von ihren Eltern durch die Straßen gekarrt wurden. Bereits am Vormittag zog es Hunderte Menschen, viele von ihnen mittelalterlich gewandet, in Richtung Schlossgarten, wo es Ritterkämpfe, Gaukeleien und reges Markttreiben zu bestaunen gab. In den Lagern selbst ging es da noch ruhig zu. So etwa bei der „Schwarze Brut“, bei der Linda Gorzelitz seit einem Jahr mitmischt.

das Programm Fortgesetzt wird das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Rastede an diesem Freitag, 31. Mai, von 13 bis 1 Uhr sowie am Samstag, 1. Juni, von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 19 Uhr. Besonderes Angebot: Der Sonntag ist Familientag – Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen, und Gäste von 55 bis 65 einen ermäßigten Eintritt. Für Kinder spielt am Familiensonntag Heavysaurus. Die Musiker machen Heavy-Metal-Musik für Kinder von fünf bis zehn Jahren und treten als Saurier und Drachen kostümiert auf. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Einen Überblick über die Preise gibt es unter www.spectaculum.de

Rastederin gehört zum Lager „Schwarze Brut“

„Ich habe einfach bei einem Orklager angefragt und die haben mir gesagt, ich soll doch einfach mal vorbeischauen“, beschreibt die Rastederin mit Faible fürs Mittelalter den unkomplizierten Weg in die „Schwarze Brut“, deren Mitglieder eigentlich aus Hamburg stammen. Als Krähe teilen sich Linda Gorzelitz und Töchterchen Emilia (5), ebenfalls eine Krähe, das Lager nun mit Orks.

„Man taucht hier in eine ganz andere Welt ab“, beschreibt die 34-Jährige den Reiz am Mitmachen, denn als Besucherin ist sie seit zehn Jahren Stammgast. „Und man hat das Gefühl, eine große Familie zu sein und nach Hause zu kommen.“ Caroline Klenner (23) aus Herford, eigentlich Mitglied der „Rattenbande“, ist auch dabei. „Mein Lager hat kurzfristig abgesagt“, erklärt die Herforderin. Deshalb gehört sie für dieses Wochenende der „Schwarze Brut“ an. Und die kleine Emilia? „Mir gefällt es ganz gut“, sagt sie und verweist auf ihre schwarze Kleidung: „Ich bin auch eine Krähe.“

Festival-Atmosphäre beim MPS im Schlosspark

Derweil füllt sich das Gelände mehr und mehr. Auch Hendrik Hülsmann aus Jever ist mit seiner Frau und den beiden Söhnen da – bereits zum zweiten Mal. „Ich möchte vor allem, dass meine Kinder richtig Spaß haben“, sagt Hülsmann. Sein Sohn Cedric ist in voller Rittermontur dabei. „Ich finde das Schwertkämpfen besonders gut“, meint der Achtjährige, dessen Ritterkostüm vollständig selbst gemacht ist. „“Das hat meine Mutter schon für mich gemacht“, sagt Cedrics Mutter. Sein Schwert hat er allerdings allein gebaut. Ein Stock, ein bunter Verband – fertig. „Alles Sachen, die man in der Garage eben so findet“, sagt Vater Hendrik.

Über das Gelände wabert indessen der Klang der Musik von der Bühne. Namhafte Bands aus der Mittelalter-Szene treten hier vier Tage lang auf – darunter auch eine finnische Band namens „Heavysaurus“, die Heavy Metal für Kinder spielt und Monsterkostüme trägt. Für Szenekenner spielt hier die „Crème de la Crème“ – Bands wie „Letzte Instanz“, „Rapalje“, „Fiddler’s Green“ und „Saltatio Mortis“ sind international gefragte Acts, die derzeit mit dem Mittelalter-Zirkus des MPS durch die Lande ziehen.

Letzte Instanz, Saltatio Mortis und Fiddler’s Green auf der Bühne

Es herrscht Festival-Atmosphäre auf der weiten Anlage, auf der jeder Teilnehmer um absolute Authentizität bemüht ist. Gelöst, locker wird der Besucher – der Stress des Alltags ist wie weggeblasen, sobald man das Gelände des Mittelalter-Festivals betritt. Alles ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet und viele verwenden eine Sprache, wie sie früher gesprochen wurde. Hinzu gesellen sich neue und bekannte Düfte von gewöhnlichen und außergewöhnlichen Speisen, spannende Demonstrationen alter Handwerkskunst wie etwa das Schmieden, ungewohnte Einblicke in das Leben vor vielen Hundert Jahren beim Blick in die Lager, deren Gemächer und die Konstruktion ihrer Behausungen. Richtig spektakulär aber wird es erst, wenn die Ritter loslegen – und wenn bei ihren Turnieren und Kämpfen Klingen auf Klingen treffen.