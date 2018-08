Rastede Eigentlich wollte er Professor werden. Felipe Dias (34) hat Philosophie und Sozialwissenschaften studiert. Zunächst in Brasilien, dann in Deutschland. Heute sitzt er jedoch nicht an der Uni, sondern betreibt das Tattoostudio „Capt. Beasto Tattoo“ in Rastede – und bringt Kunstwerke unter die Haut seiner Kunden.

Schon seit seiner Kindheit zeichnet Felipe Dias. Zwischendurch machte er eine Pause. „Irgendwann habe ich wieder angefangen“, erzählt der 34-Jährige heute. Im Juni 2016 hat der gebürtige Brasilianer dann sein Studio an der Oldenburger Straße eröffnet. Das Tätowieren hat sich Dias selbst beigebracht. Außerdem arbeitete er zeitweise in verschiedenen Studios oder als Gasttätowierer.

Veganes Studio

Seit sieben Jahren lebt Felipe Dias vegan, also ohne tierische Produkte wie Honig, Eier oder Milch. Auch in seinem Tattoo-Studio gibt es nur vegane Produkte. Das fängt schon bei den Farben an: „Früher gab es weniger vegane Farben, das ist heute mehr geworden“, sagt der 34-Jährige. Auch die Farbe auf dem Blaupausenpapier, mit dem er die Zeichnungen auf die Haut überträgt, ist nicht immer vegan.

Vor ungefähr sechs Jahren begann er mit dem Tätowieren. „Ich habe sehr viel gezeichnet, um meine Technik zu verbessern“, sagt Felipe Dias. Geübt hat er anfangs an sich selbst und an Kunsthaut – aber auch Freunde kamen unter die Nadel. „Die sind auch heute noch mit mir befreundet“, sagt er und lacht. „Einige kommen bis heute zu mir“. Was ihn im Gegensatz zur Philosophie beim Tätowieren begeistert: Man hat ein Projekt. Das fange man an und am Ende könne man eben auch mit einem Ergebnis abschließen.

Auf einen bestimmten Stil will sich Dias nicht festlegen, vielmehr fasziniere ihn, was man bloß mit einer Farbe machen kann. Zum Beispiel Schwarz/Weiß Tattoos. Aber auch realistische Tattoos oder filigrane Motive gehören zu seinem Repertoire.

Rastede gefällt dem Tätowierer, nicht nur wegen der Nähe zu Oldenburg. „Du kannst nur Schönes erschaffen, wenn du was Schönes zu sehen bekommst“, sagt Dias mit Blick auf den grünen Kögel-Willms-Platz. Wenn er nicht tätowiert, ist Felipe Dias auch gerne mal mit dem Motorrad unterwegs.

Das bekannte „Arschgeweih“ über dem Steißbein ist heute nicht mehr Trend. Obwohl Felipe Dias da gar nichts gegen hätte. Viele Leute lassen sich heute gerne die Unendlichkeits-Acht stechen. „Da gibt es tausend Varianten“, meint Dias. Oft auch die Feder oder Sprüche wie „Stay strong (Bleib stark)“ oder „Free (Frei)“ sind gefragt. „Wenn man es gut findet – ich verurteile das nicht.“ Bei Frauen sind besonders filigrane Tattoos beliebt. Will sich jemand den Namen des Partners oder der Partnerin tätowieren, hat Dias nichts da gegen. „Ich würde aber eher raten, sich etwas stechen zu lassen, was beide verbindet.“

Es gibt aber auch Motive, die Felipe Dias nicht sticht. Keine „rechten“ Motive, ohnehin keine Tattoos mit politischem Hintergrund – aber auch keine, die eine Feindseligkeit gegenüber anderen Personen ausdrücken.

Größte Angst

Und was ist die größte Angst eines Tätowierers? Felipe Dias muss kurz überlegen. „Dass die Linien nicht perfekt sitzen“, sagt er und schmunzelt. Eine gerade Linie auf dem Papier zu ziehen, sei schon nicht so leicht. „Die Tattoo-Maschine hat wesentlich mehr Gewicht als der Stift. Außerdem vibriert sie auch.“ Dann ist die Haut uneben, der Kunde könnte zucken und auch der eigene Körper vibriert, sagt Dias.

Der Name seines Studios kommt übrigens nicht von ungefähr: „Meine Freunde sagen, ich hätte Ähnlichkeit zu einem Piraten“, sagt der 34-Jährige und muss lachen. Viele nennen ihn einfach Captain. Und er selbst findet: Das passt. „Ich war schon immer ganz gerne am Strand.“