Rastede Konzerte, Lesungen, Theater, Ausstellungen: Das kennen und schätzen die Besucher des Palais Rastede. Und natürlich bietet auch das Programm für das zweite Halbjahr 2019 genau diese beliebte kulturelle Mischung. Nun kommt eine Neuerung hinzu, wie bei der Vorstellung des Programms durch den Kunst- und Kulturkreis Rastede am Mittwoch deutlich wurde. Erstmals wird im Palais nämlich auch gezaubert.

„Ein magischer Abend“ ist das Programm überschrieben, das David Lavé am Sonntag, 17. November, ab 18 Uhr präsentieren wird und das sich an Erwachsene richtet. Lavé sei einer der gefragtesten Profi-Zauberer Deutschlands, sagt Enno Kramer vom Kunst- und Kulturkreis. Seit acht Jahren lebe der Zauberer in Rastede.

Kramer organisiert zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Hartmut Jacob die Reihe „Soiree im Palais“, in der neben dem Zauberer auch das Duo Sing your Soul, der Elvis-Interpret Stefan Schael und die Sängerin Richetta Manager erwartet werden.

Vortragsreihe im Palais Drei Veranstaltungen sind bis zum Jahresende in der Reihe „Vorträge im Palais“ geplant. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro. Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr: Prof. Violeta Dinescu (Uni Oldenburg) spricht über „Reflexionen – Musikgeschichte im Abendland bis heute“. Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr: Prof. Dr. Mark Schweda (Uni Oldenburg) widmet sich der Frage „Pro-Age oder Anti-Aging? Altern im Fokus moderner Medizin“. Mittwoch, 20. November, 19 Uhr: Dr. Achim Engstler (Schriftsteller und Philosoph) schlägt unter dem Titel „Der Graf und die Hexe“ ein unbekanntes Kapitel der Regionalgeschichte auf. Sonntag, 29. September, 15 Uhr: In dieser Lesung, die zur Reihe „Lebendiger Frauenkalender“ gehört, beschäftigen sich Sylvia Meining und Anne Kühn mit der Heimatschriftstellerin Louise Martha Uhlhorn (1897-1983). Titel: „As wi noch den Großherzog harrn“. Der Eintritt kostet acht Euro.

Auf den Auftritt Stefan Schaels am Samstag, 12. Oktober, ist Kramer schon besonders gespannt. „Ich bin noch immer Elvis-Fan“, erzählt er. Als Jugendlicher habe er Ende der 1950er Jahre erlebt, wie in seiner Heimatstadt Bremerhaven ein amerikanischer Truppentransporter einlief. An Bord war auch Elvis Presley, der von kreischenden Fans empfangen wurde.

Schon Tradition hat das Konzert mit der Sängerin Richetta Manager in der Adventszeit. Dieses Mal kommt sie mit einer neuen Pianistin ins Palais, der aus Armenien stammenden Musikerin Armine Ghuloayn.

Karten für die Soireen gibt es ab sofort in der Buchhandlung Tiemann in Rastede, Bahnhofstraße 4, Telefon 0 44 02/ 8 38 40. Sie kosten im Vorverkauf 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.