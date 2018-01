Rastede /Wiefelstede Die Gewänder reichten am Ende dann doch noch aus. „So eine Beteiligung hatten wir sehr lange nicht mehr“, freut sich am Freitagvormittag Thomas Kämpfer. Er gehört zu den Organisatoren der Sternsingeraktion in Rastede und hat im Pfarrheim gerade 28 Mädchen und Jungen begrüßt, die verkleidet als die Heiligen Drei Könige um Spenden bitten wollen.

„Wir leben ja gut. Wenn wir für andere sammeln, geht es denen auch gut“, erklärt die neunjährige Jonna, warum sie bei der Sternsingeraktion mitmacht. Zum vierten Mal ist das Mädchen aus Rastede dabei und hat sich dieses Mal für ein blaues Gewand entschieden. „Das Verkleiden finde ich ganz toll“, sagt sie.

Vor zwei Jahren begeisterte Jonna auch ihre Freundin Carolina dafür, als Sternsinger loszuziehen. „Mir macht es Spaß, dass man zusammen losgeht, an den Häusern klingelt und etwas aufsagt und singt“, erzählt die Zehnjährige.

Zum zweiten Mal dabei ist auch die siebenjährige Charlotte. „Ich kenne das schon von meinem Bruder. Der hat hier auch mal mitgemacht“, sagt das Mädchen aus Rastede.

Bevor es an diesem Samstag in den Ort geht, um den Segen Gottes für das neue Jahr zu bringen und Spenden für Not leidende Kinder in der Welt zu sammeln, wird am Freitag erst einmal das Lied einstudiert, das die Kinder singen wollen. Traditionell wird dies das Stück „Hoch am Himmel steht ein Stern“ sein.

„Wir haben mal versucht, das Lied zu ändern, aber das war unmöglich. Es gab ein Protestgeschrei“, weiß Gertrud Langfermann. Sie organisierte die Sternsingeraktion in Rastede einst und ist heute als Helferin mit dabei. „Es muss dieses Lied sein, da ist viel Tradition dabei“, sagt auch Kämpfer. Es war vor vielen Jahren vom damaligen Pastor Vorwerk ausgewählt worden.

„Dabei gibt es viele andere schöne Lieder“, berichtet Kämpfer. Jedes Jahr bekommt er neue Materialien für die Sternsingeraktion, unter anderem Noten für geeignete Lieder. Zu dem Paket gehört auch ein Film, in dem die Kinder mehr über das Beispielland der Sternsingeraktion erfahren. In diesem Jahr ist das Indien. „Da wird den Kindern die Problematik näher gebracht“, sagt Kämpfer.

Nachdem alle Kinder ein passendes Gewand gefunden und das Lied eingeübt haben, steht am Freitag auch gleich ein Besuch im Kalender. Erste Station ist traditionell das Rasteder Rathaus, wo Bürgermeister Dieter von Essen die große Gruppe pünktlich um 12 Uhr begrüßt und natürlich auch eine Spende in die Sammelbüchse steckt. An die Rathauswand schreibt die sechsjährige Elisabeth aus Rastede danach den Segensspruch „20+C+M+B+18“, Christus segne dieses Haus.

An diesem Samstag machen sich Sternsingergruppen in mehreren Orten im Ammerland auf den Weg. Gesammelt wird zum Beispiel auch in Wahnbek, in der Gemeinde Wiefelstede sowie in Edewecht. Gespannt sind die Beteiligten schon, wie viel Geld am Ende für Not leidende Kinder in der Welt zusammenkommt. Im vergangenen Jahr waren es allein in den Gemeinden Rastede und Wiefelstede 5673 Euro. Mit einem Familiengottesdienst am Sonntag, 7. Januar, ab 11 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Rastede endet die diesjährige Sternsingeraktion.