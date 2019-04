Rostrup Kurz vor dem Saisonstart am Samstag, 13. April, hat sich auch der Park der Gärten in Rostrup schick gemacht, um würdig in das Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ zu starten. Allein fünf neue Mustergärten warten auf die Besucher.

Einen besonderen Blickfang gibt es aber gleich im Eingangsbereich: Die Installation „Duschen im Park“. Drei Duschkabinen mit zwei duschenden Damen finden sich dort – die mittlere Kabine ist für die Parkbesucher reserviert.

Dass die sich gerne an verschiedensten Stellen im Park gegenseitig und selbst fotografieren, ist bekannt. Deshalb steht seit Dienstag vor der Installation der Nachbau einer Kamera aus den Jahren um 1919, hergestellt von den gemeinnützigen Werkstätten aus Oldenburg. Funktionstüchtig ist sie nicht, sie dient allerdings durch eine Klemm-Vorrichtung als Halterung für die Handy-Kamera. Andre Enders hat sie mit Marcel Kniß, Jordan Faß, Malik Boudjemai und Marcel Krause gebaut und am Dienstag in den Park gebracht. Gemeinsam mit Andrea Röben vom Veranstaltungsmanagement des Parks wurde gleich der ideale Standort für den perfekten Bildausschnitt gesucht.

Die nachgebildeten Duschkabinen mit Christel Lechners aus dem Park bereits bekannten „Alltagsmenschen“ sollen den Bezug zum Thema „Bad“ in den Park bringen. Die Alltagsmenschen sind liebenswerte Figuren, denen man täglich begegnen könnte, die allerdings selten gängigen Modetrends oder Schönheitsidealen hinterherlaufen. Figuren in alltäglichen Situationen, eben Alltagsmenschen, obwohl nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Beton.

Gemeinsam mit der Retro-Kamera und den offenen, altmodischen Duschkabinen schaffen die Alltagsmenschen auch den Bezug zum für Bad Zwischenahn so bedeutenden Zeitraum 1919 bis 2019, erläutert Park-Geschäftsführer Christian Wandscher. Die Installation wird für die gesamte Saison 2019, vom 13. April bis 7. Oktober im Park bleiben.