Rostrup Der Förderverein für Mühlen und Kultur - „Zwischenahner Kirchmühle“ hat noch freie Plätze für die beiden Vorstellungen des Künstlerporträts „Gauguin“ in seiner Reihe Kunst im Kino an diesem Donnerstag, 15. März, in der alten Motormühle Rostrup am Alpenrosenweg 1 fort.

„Gauguin“ ist eine französische Produktion aus dem Jahre 2017 und für Besucher ab 12 Jahren empfohlen.

Beginn der beiden Vorführungen in der Motormühle ist um 17 und um 20.15 Uhr.

Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Für beide Vorstellungen gibt es noch Karten an der Tageskasse.