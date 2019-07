Rostrup Nach dem sensationellen Erfolg, der mit fast 3000 Besuchern ausverkauften Gartenparty-Premiere im Park der Gärten im vergangenen Jahr, wird es dieses Sommer-Highlight auch in diesem Jahr wieder geben. An diesem Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr verwandeln sich der Bühnenbereich und das Glashaus in eine riesige Gartenparty mit gleich zwei Tanzflächen.

Dazwischen laden gemütliche Sitzgelegenheiten zum „Chillen“ ein, mixt das Team vom „Patio“ aus Oldenburg Cocktails und serviert zu Stärkung Burger und andere Gerichte. Für alle müde werdenden Tänzerinnen und Tänzer ist Emiel’s Koffie Kliek dabei – hier gibt es fair gehandelte Barista-Kaffees in einem schmucken Chevrolet zubereitet.

Die perfekte Kulisse also für eine Gartenparty, zu der man ruhig ein paar mehr Freunde einladen kann als in den heimischen Garten.

Ging es bei der Erstausgabe musikalisch noch zurück in die 90er, so haben sich die Veranstalter von der Agentur „Mitunskannmann.reden“ für die zweite Ausgabe etwas ganz Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto „Wir sind Europa!“ werden die DJs Ismet Tolan und Martin Orellano die größten Hits europäischer Künstler auflegen.

Und mit der zweiten Tanzfläche, die sich wieder im Glashaus befinden wird, knüpft die Party direkt an die 90er an. Denn dort wird EI.KE den ganzen Abend Eurodance auflegen. Hinzu kommt noch die ein oder andere (musikalische) Überraschung.

Auf der Haupttanzfläche unter dem Kuppelzelt im Park wird Musik aus vielen Jahrzehnten zu hören sein. Von Daft Punk, Coldplay oder U2 über Clueso, Zaz, die Heroes del Silencio und Alvaro Soler reicht das Spektrum weiter bis zu den Fanta 4, a-ha, Robbie Williams, Björk und Falco. aber auch die Beatles, Avicii, David Guetta, Christina Stürmer, Ed Sheeran, Tiësto, Roxette, Adele oder Rammstein gibt es hier zu hören.

Wer sich im vergangenen Jahr mit der Musikauswahl wohl gefühlt hat , ist in der EuroDance-Area im Glashaus gut aufgehoben. Da gibt es wieder Musik von 2 Unlimited, Venga Boys, Snap!, DJ Bobo, Dr. Alban, Technotronic oder Scooter und vielen anderen.

Wer eine Jahreskarte für den Park der Gärten hat, hat auch zu Gartenparty freien Eintritt. Das sonst ab 16 Uhr erhältliche Abendticket gilt an diesem Abend nicht, der Eintritt kostet 11 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und bei allen Verkaufsstellen von Nordwest-Ticket.

NWZ-Abonnenten erhalten einen NWZ Card Rabatt auf Ihre Karten in den NWZ-Geschäftsstellen und bei allen Annahmestellen, die an das Ticketsystem von Nordwest-Ticket angebunden sind.

Bei Bestellungen unter Telefon 0441/9988 7766 oder auf nordwestticket.de ggf. zzgl. Buchungs- und Versandkosten.