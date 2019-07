Rostrup Die letzte Veranstaltung unter dem Slogan „SonntagsGrün“ 2019 im Park der Gärten bietet am 22. September vielfältige Informationen rund um das Thema „Gartengestaltung“. Denn das Geheimnis eines als schön empfundenen Gartens liegt in einer durchdachten Planung und einem stimmigen Konzept.

Mit der Planungsaktion „Planen Sie mit dem Experten – eine erste Gartenidee in 20 Minuten“ erhalten Gartenbesitzer an diesem Sonntag die Gelegenheit, zusammen mit einem Gartenprofi einen ersten Ansatz für ein persönliches Konzept ihrer grünen Oase zu entwickeln. Interessierte können sich ab sofort beim Park der Gärten melden und eine Uhrzeit für das Expertengespräch vereinbaren. Anmeldeschluss ist der 22. August.

Ein professionelles Team aus fünf Gartenplanern aus der Region erarbeitet an diesem Sonntag jeweils in 20-minütigen Brainstormings mit den angemeldeten Teilnehmern einen individuellen, auf den eigenen Garten zugeschnittenen Ansatz, auf dessen Basis ein Gartenplan langsam reifen kann. Jeder Teilnehmer erhält die erste Idee in Form einer Handskizze zum Mitnehmen. Die Kosten für die Aktion betragen 30 Euro, der Eintritt in den Park der Gärten ist für zwei Personen inbegriffen.

Neben Fotos vom Ist-Zustand des Gartens aus verschiedenen Blickwinkeln und vom Übergang vom Haus zum Garten wie auch vom Vorgarten sind ein Grundriss des Grundstücks sowie ein Lageplan im Maßstab 1:100 mitzubringen. Auch erste eigene Ideen, Wünsche und Besonderheiten sind willkommen und werden berücksichtigt.

Eine Anmeldung für die Planungsaktion ist unbedingt erforderlich. Interessierte können sich ab sofort einen persönlichen Planungstermin für den 22. September zwischen 11 und 16 Uhr bei Diana Rolfes, Leiterin Veranstaltungsmanagement des Park der Gärten, unter Telefon 0 44 03/81 96 13 sichern.

Das professionelle Planerteam besteht aus: Elke Kuper Gartenplanung, Rastede; Gartenräume, Olof Schlittenhardt, Bremen; Dipl.-Ing. Heike Beening, Gartenplanung, Neukamperfehn; Garten- und Landschaftsbau Kujawski, Jens Kujawski, Wiefelstede; Kerstin Wiechmann Gartengestaltung, Bad Zwischenahn.