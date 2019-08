Rostrup Der Duft von geräuchertem Aal lockte die Spaziergänger an, die sich auf dem Rundweg um das Zwischenahner Meer befanden und am Gelände des Fischereivereins Bad Zwischenahn vorbeikamen. Dieser Platz rund um die Anlegestellen der Boote war den Sonntag über gut gefüllt mit Besuchern, die sich Fischbrötchen, frisch geräucherten Aal und andere Leckereien einfach schmecken ließen.

Zum vierten Mal fand auf dem Gelände direkt am Zwischenahner Meer in Rostrup der „Hafentag“ statt. „Die Gäste sollen unsere Gastronomie kennenlernen und genießen. Und wir möchten schon zeigen, dass Fische wie Rotauge und Brasse, die wir hier selbst geangelt haben, auch schmecken und keine Fische minderer Qualität sind“, erklärte Stefan Berger, Vorsitzender des Fischereivereins, die Ziele des Hafenfestes.

Jeweils am ersten Sonntag im August laden die Zwischenahner Fischer zu diesem Fest ein. Früher wurde ein Schnuppertag für Interessierte angeboten – in der Hoffnung, weitere Mitglieder für den Verein gewinnen zu können. „Leider lief es dann nicht mehr ganz so gut. Dann haben wir uns entschlossen, das Programm etwas zu erweitern und mehr zum Essen und zum Trinken anzubieten“, sagte Berger. Damit war der Fischereiverein so erfolgreich, dass nun seit vier Jahren das Fest wiederholt wird.

Wer Lust hatte und neugierig genug war, konnte sich auch in ein Boot setzen und sich von einheimischen Fischern fachkundig erklären lassen, wie es um die Fische im Zwischenahner Meer bestellt ist und sich die verschiedenen Reusen zeigen lassen, die an einigen Stellen im Meer installiert sind. Noch wird genug gefangen, wozu auch Aale gehören. Die Aale allerdings, die geräuchert im Ort angeboten und verkauft werden, sind zumeist importiert. Dazu gibt es am Meer eine Kolonie von Kormoranen, die den Fischbestand erheblich reduzieren. „Hier versuchen wir zusammen mit der Jägerschaft Möglichkeiten zu entwickeln, den Bestand dieser Vogelart zu verkleinern“, erklärte der Vorsitzende.

Das Sterben der Fische durch das Niedrigwasser in der Vehne und der Aue war an diesem Tag eher kein Thema, auch der Umgang mit dem Ausbringen von Gülle direkt am Verlauf der Bäche wurde nicht unbedingt angesprochen. Damit haben die Fischer bereits im Alltag viel zu tun. An diesem Sonntag feierten sie mit ihren Besuchern einfach ein Fest, um Spaß zu haben und über das Hobby mit seiner ganzen Vielfalt zu informieren. Fragen dazu gibt es genug.