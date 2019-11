Rostrup Im Jahr 2017 war das Konzert von Laith Al-Deen für viele Besucher unter dem ausverkauften Kuppelzelt im Park der Gärten der Höhepunkt der Reihe „Zu Gast im Park“. Im kommenden Jahr gibt es eine Neuauflage, wie Veranstalter Thomas Schulz ankündigt.

Laith Al-Deen gehört zur Spitze in Deutschland, wenn es um Emotionen, große Songs und handgemachte Popmusik geht. Das stellte er auch mit seiner jüngsten Platte „Bleib unterwegs“ unter Beweis, mit der er aus dem Stand auf Platz 1 in die Album-Charts einstieg.

Der Albumtitel war zugleich Aufhänger für eine Konzertreise, die ihn seit zwei Jahren durch die Clubs, Hallen und auf die Open-Air-Bühnen des Landes trägt und auch 2020 trotz der Arbeit an seinem neuen Studioalbum weiterläuft.

Seine Live-Band begleitet Laith Al-Deen auch 2020 und baut die Basis für seine intensive, markante Stimme. Seit er vor 19 Jahren mit „Bilder von dir“ auf deutschen Bühnen erschienen ist, war Al-Deen überaus erfolgreich: Goldene Schallplatten, die Goldene Stimmgabel, Nummer-eins-Platzierungen in den Charts, ausverkaufte und umjubelte Tourneen, Kollaborationen mit Kollegen von Annett Louisan über BAP bis hin zu Peter Maffay. Produzententätigkeit und Songwriting haben ihn zu einem der gefragtesten Musiker Deutschlands gemacht. Und ganz nebenbei ist er auch einer der mitreißendsten Entertainer und charismatischsten Sänger hierzulande.

„Wir freuen uns, dass wir Laith Al-Deen zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum wieder nach Bad Zwischenahn holen konnten und sind uns sicher, dass auch dieses Konzert wieder ein tolles Erlebnis für alle Besucher sein wird“, so der Veranstalter Thomas Schulz.

Das Konzert von Laith Al-Deen findet am Samstag, 25. Juli 2020, im Park der Gärten in der Reihe „Zu Gast im Park“ statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Park der Gärten sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter