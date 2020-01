Rostrup Zu seinem diesjährigen Neujahrskonzert bietet der Förderverein für Mühlen und Kultur – Zwischenahner Kirchmühle einen besonderen musikalischen Leckerbissen am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Rostruper Motormühle. Erstmals ist das Trio Trojka zu Gast in Bad Zwischenahn. Das Dresdner Dreigespann lässt mit den Instrumenten Cello, Gitarre und Klavier aus scheinbar bekannten Kompositionen oder Volksweisen verboten-intensiven Folk entstehen, verspricht der Verein.

Der klassische Cellist Matthias Hübner überschreitet dabei stilsicher musikalische Grenzen, Pianist Albrecht Schumann sucht immer wieder Nähe zum Soul und Gitarrist Rico Wolf ist im Klezmer und Flamenco ebenso zuhause wie im Rock. Kammermusikalisch angelegt verschmelzen somit bei Trojka Elemente aus Weltmusik, Polka, Klezmer und Rock.

Gemeinsam führen die drei Künstler einen energiegeladenen Klangtrialog, der die Zuhörer in seinen Bann zieht und nicht nur sämtliche Mundwinkel in Bewegung versetzen dürfte.

Ein Trojka-Konzert verspricht einen Gute-Laune-Akt der Sonderklasse, so die Ankündigung. Hier treffen eingängige bekannte Zitate der Musikgeschichte auf sympathisch improvisierte Entstehungsgeschichten, die sich spontan entwickeln. Was die drei Künstler auf der Bühne präsentieren ist mehr als Musik; es ist die Perfektion einer wortlosen Kommunikation im Zeichen höchster musikalischer Harmonie.

Wegen des begrenzten Platzangebots empfiehlt sich eine Kartenreservierung unter Telefon 04403/ 620438.