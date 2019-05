Rostrup „Gartenkultur hat eine große Bedeutung“, das stellte Christian Wandscher, Geschäftsführer vom Park der Gärten, bei der großen Gala zur Eröffnung des Kulturfestivals „Land auf’s Herz“ am Freitagabend im Park der Gärten in Rostrup fest. Es ist das sechste Kulturfestival, das in Zusammenarbeit mit der Oldenburgischen Landschaft am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, stattfindet.

Der ländliche Raum könnte in Vergessenheit geraten, meinte Thomas Kossendey, Präsident der Oldenburgischen Landschaft. Es sei aber der große Vorteil, dass die Kultur im ländlichen Raum von den Akteuren selbst gemacht sei – im Gegensatz zur Stadtkultur, die häufig von fremder Hand produziert werde, wusste Kossendey: „Kulturarbeit im ländlichen Raum ist wichtig.“

Thümler: „Kultur ist Kitt der Gesellschaft“

Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, sprach von der Stärkung und dem Austausch der regionalen Identitäten, die besonders wichtig sei. „Kultur ist der Kitt der Gesellschaft“, meinte der Minister. Die Kultur als Pflichtaufgabe müsste bezahlbar sein, damit möglichst eine breite Schicht sie in Anspruch nehmen könne. Besonders hob er die Bedeutung der Privatwirtschaft als Sponsoren für die Kulturarbeit hervor: „Die staatlichen Leistungen können nicht beliebig vermehrt werden“, stellte Thümler fest. Entschleunigung sei das Stichwort für alle Menschen, die die Kultur im ländlichen Raum in Anspruch nehmen, so Thümler. Er wünsche der Kultur Langlebigkeit.

Das „kulturelle Urgestein“ Anni Heger hatte die Programmleitung über die einzelnen Angebote im Rahmen des Festivals übernommen. Die waschechte Ostfriesin wünschte sich, dass die Menschen in den zwei Tagen aus dem Staunen nicht herauskommen und sie mit Kinderaugen in den Park kommen.

Am Freitagabend gab es bereits einen Vorgeschmack auf das Festival: Der Entertainer Andi Steil und die Plattsnuut Insina Lüschen führten humorvoll und mit viel Engagement in wechselnden Kostümen durch den Abend. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der „Green Spirits“ aus Sandkrug: 13 junge Mädchen zeigten alle Facetten der Akrobatik und des Tanzens in Vollendung, Eleganz und Anmut. Der im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte Clown „Monsieur Momo“ hatte alle Tricks drauf, die das Publikum zu frenetischem Applaus veranlassten: Er stopfte ein rotes Tuch in das linke Ohr und zog es aus dem rechten wieder heraus. Holger Edmaier und Lilly Sommerfeld überraschten sowohl mit Chansonklängen als auch mit teilweise sehr bissigem Kabarett.

Programm und Öffnungszeiten „Land aufs Herz“

Am Wochenende, Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr, versammelt das Kulturfestival „Land aufs Herz“ die ganze Vielfalt der Kultur in der Region. Ostfriesische Teezeremonien sind ebenso dabei wie Poetry Slam. Ein plattdeutscher Beschwerdechor und Sportakrobatik von Vereinen aus der Region sowie Volkstanz und Yoga zum Mitmachen, Grünkohl, Boßeln und Shantychor sind dabei. Die Oldenburgische Landschaft und der Park der Gärten präsentieren die ganze Bandbreite der kulturellen Landschaft im Nordwesten.

Tickets und Preise „Land aufs Herz“

Zwei Tage lang schlägt das kulturelle Herz des Nordwestens in Bad Zwischenahn. Karten sind in der Park-Verwaltung oder an der Kasse des Parks der Gärten erhältlich. Eine Tageskarte (Samstag oder Sonntag) kostet 12 Euro für Erwachsene. Wer am Sonntag erst ab 16 Uhr das Gelände besuchen möchte, kann auch eine Abendkarte für 8 Euro nutzen. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.