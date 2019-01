Rostrup Zehn Bilder, eines schöner als das andere und jedes für sich ein absoluter Hingucker: „Wir sehen hier die besten Fotos, die im vergangenen Jahr im Rahmen unseres Foto-Wettbewerbes eingesendet wurden und ich bin begeistert“, lobte Christian Wandscher die geladenen Fotografen im Besucherzentrum des Parks der Gärten in Rostrup.

Sie waren zur Preisverleihung des Wettbewerbes „Park-Momente“ zusammengekommen, den die Cewe-Stiftung und der Park der Gärten bereits zum dritten Mal veranstaltete.

Insgesamt waren für diesen Bilderwettstreit 1895 Fotos von 410 Personen eingereicht worden. Die Jury, bestehend aus Vertretern des Unternehmens Cewe und Vertretern des Parks der Gärten, hatte im Dezember die zehn besten Fotos ausgewählt, die allesamt im Park der Gärten aufgenommen worden sind.

Botschafter der Fotografie

„Sie sind alle Botschafter der Fotografie und somit das, was das Unternehmen Cewe ausmacht“, sagte Arndt Bessing, Geschäftsführer von Cewe-Print. Cewe ist einer der größten Foto-Dienstleister in Europa mit Sitz in Oldenburg. Große Bekanntheit hat das Unternehmen mit der Produktion von Fotobüchern erlangt.

„Tragen Sie ihr Hobby im Herzen weiter“, forderte Bessing die ausgezeichneten Fotografen auf. „Denn es sind ihre Ideen, Intentionen und Bilder, die inspirieren.“

Hier die Siegerbilder in einer Bilderstrecke:

Den ersten Platz belegt Reiner Scheuch aus Edewecht mit seinem Bild „verpixelt – unkenntlich“, das er bereits im Jahr 2017 im Vergessenen Garten, einem Bereich im Park der Gärten, gemacht hat. Zu sehen ist seine Frau, die hinter dem Sichtfenster einer Tür steht.

Die unebene Oberfläche

Wegen der unebenen Oberfläche des Glases ist sie nur undeutlich zu erkennen und erscheint verpixelt. „Ich bin drei oder vier Mal gekommen, um das richtige Licht für das Bild abzupassen“, berichtete Scheuch. Er sei schon seit Jahren Besitzer einer Dauerkarte des Parks und fotografiere bei jedem seiner Besuche. Der Edewechter konnte sich über einen Gutschein über 1000 Euro beim Fotofachgeschäft Wöltje freuen.

Mit ihrem Bild „Augen“ hat Karin Bedekow den zweiten Platz belegt. Die abstrakt wirkende Aufnahme entstand während der mystischen Nächte im vergangenen Jahr.

Langzeitbelichtung und Zoom

„Ich habe meine Kamera auf Langzeitbelichtung gestellt und dann die bunten Lichter im Park fotografiert, die an und aus gegangen sind. Dabei habe ich dann noch mit dem Objektiv gezoomt“, erklärt die Preisträgerin. Herausgekommen ist dabei ein farbenfroher Mix verschiedener Formen und Strukturen.

Den dritten Platz belegte Sandra Bruhn aus der Gemeinde Saterland mit ihrem Bild „Idylle“, das sie im Sommer 2018 aufgenommen hat. „Ich habe diesen Weg im Park gesehen und mich kurzfristig entschlossen ein Foto zu machen, um die besondere Aura einzufangen, die damals auf mich gewirkt hat“, beschreibt sie.