Rostrup Startschuss für die Mystischen Nächte: Bis Sonntagnacht beherrschen Wasser- und Mondlandschaften nach Einbruch der Dunkelheit das Bild im Park der Gärten in Rostrup. Die NWZ hatte bereits am Donnerstagabend, während der letzten Aufbauarbeiten die Chance auf einen Vorab-Rundgang mit Diana Rolfes, Leiterin des Veranstaltungsmanagements, und Gundel Latanza, dem kreativen Kopf hinter den mystischen Nächten. Ihr Team hat in diesem Jahr Verstärkung von mehreren Seiten bekommen.

Gleich am Eingang des Parks, unter dem Aussichtsturm, hat sich Aziz Elgart ausgetobt. Der Streetart-Künstler hat unter dem Fuß des Turms ein 3D-Aquarium mit Wal, Kraken und Quallen entstehen lassen.

Noch am Donnerstagabend arbeitete Elgart, der weltweit auf Streetart-Festivals aktiv ist, an den letzten Details überprüfte jede Linie um den 3D-Effekt seines Bildes optimal in Szene zu setzen. Hier heißt es vermutlich Schlange stehen, denn der Effekt ist nur von einer einzigen Stelle voll sichtbar.

Gewinner blicken hinter Kulissen Eine exklusive Führung hinter die Kulissen der Mystischen Nächte haben der Park der Gärten und die NWZ gemeinsam verlost. Teilnehmen können, jeweils mit einer Begleitperson, Heinrich Böhmann aus dem Saterland, Hella Pätzold aus Bad Zwischenahn sowie Günther Lüttmann, Wilfried Meyer und Frank Arndt, alle aus Oldenburg. Die Gewinner wurden bereits per E-Mail benachrichtigt.

Auch am großen Teich beim Gastronomiebereich im Park der Gärten werden sich die Besucher in den drei Nächten sicher stauen. Wolfgang Flammersfeld von „World of lights“ projiziert hier dreidimensionale Lichtszenen von hinten auf eine Wasserwand, die sich wie eine Leinwand aus dem Teich erhebt.

Auch das Ahorntal ist für drei Nächte zu einer Unterwasserwelt geworden. 60 Quallen schweben hier an den Bäumen, gefertigt wurden sie im Werkstattprojekt der LEB Ganderkesee, zum Leben erweckt werden sie, wie die vielen anderen Objekte von vielfarbigen Strahlern und Scheinwerfen.

Das Motto „Aqua Luna“ haben das Park-Team und Gundel Latanza auch mit Blick auf das Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ gewählt. „Wasser sollte in jedem Fall eine Rolle spielen“, erklärt Diana Rolfes. Dazu kommt der Mond als nächtliche und mystische Lichtquelle. Und so werden die Besucher an riesigen Mondkristallen vorbei gehen, an leuchtenden Vollmonden, an einem vielfarbigen Kraken oder an einer ganzen Reihe von Meerjungfrauen, die in das bunte Meer entlang des Weges tauchen.

Zu allem Licht und den vielen Objekten erklingt wieder mystisch anmutende Musik aus zahllosen Lautsprechern.

Die mystischen Nächte beginnen jeweils um 18 Uhr, Einlass ist bis 23 Uhr, die Ausgänge sind bis 24 Uhr geöffnet. Eintrittskarten (für 14 Euro/12 Euro ermäßigt) gibt es im Vorverkauf im Park und online der Vorverkauf läuft jeweils bis 24 Uhr des Vortages. An der Abendkasse (ab 16 Uhr) kosten die Karten 16 Euro. Jahreskarteninhaber und alle unter 18 Jahren in Begleitung von Erwachsenen haben freien Eintritt.