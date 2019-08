Rostrup Die Mystischen Nächte im Park stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen der geheimnisvollen Lebenskraft des Wassers und der magischen Kräfte des Mondes – das Motto der Mystischen Nächte 2019 lautet „AquaLuna“. Vom 6. bis 8. September werden die Besucher in eine andere Welt entführt und erleben eine magische Gartenwelt

In der herbstlichen Abenddämmerung verwandelt sich der Park in eine grandiose und unergründliche Lichtinszenierung. In der illuminierten Parklandschaft entstehen vom Eingangsbereich bis zum Pavillon am See verwunschene Wasserwelten und Mondphänomene mit spektakulären, künstlerischen Objekten sowie außergewöhnlichen Installationen.

Neben einer spektakulären Wasserprojektion auf dem See können die Besucher vor der Kulisse des „Vollmondes“ eine fantastische Unterwasserwelt mit leuchtenden Wasserpflanzen und skurrilen Wasserlebewesen erleben, die magischen Kräfte der Mondgesteine und Eiskristalle erspüren oder das ewige Kräftemessen zwischen Ebbe und Flut erfahren. Eigentümliche Wassernixen, leuchtende Quallen sowie spielende Luft- und Seifenblasen bieten ein einzigartiges Ambiente und sorgen für staunende Gesichter.

Auch Mitmachaktionen sind wieder angesagt: So können die Besucher ihre Wünsche aufschreiben und in den Wunschbrunnen einwerfen. Denn Wünsche können der Beginn für etwas sein, dass Wirklichkeit wird. Bei den Fotostationen „Die Duschenden“, „Rein in die Badewanne“ oder im „3D-Aquarium“ entstehen lustige und einzigartige Bilder.

„Wer sich seinen vergünstigten Platz bei den Mystischen Nächten im Park 2019 sichern möchte, sollte unbedingt den Vorverkauf nutzen“, empfiehlt Diana Rolfes, Leiterin Veranstaltungsmanagement des Park. Denn aufgrund der begrenzten zeitgleichen Besucherzahl kann es wie im vergangenen Jahr am Samstagabend zu Wartezeiten (Einlassstopp) an der Abendkasse kommen. Im Vorverkauf erworbene datumsbezogene Tickets beinhalten daher auch einen garantierten Zugang zu diesem attraktiven Event im Park“, so Rolfes weiter.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 14 Euro, (12 Euro ermäßigt). Der Vorverkauf endet am Vorabend (24 Uhr) des jeweiligen Veranstaltungsabends. Weitere Karten sind an der Abendkasse erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt ab 16 Uhr 16 Euro, (14 Euro ermäßigt). Ab 22 Uhr gibt es ein Late-Night-Ticket für 10 Euro. Für Jahreskarteninhaber und alle Personen unter 18 Jahren (in Begleitung Erwachsener) ist der Eintritt frei. An diesen drei Abenden gilt kein Abendticket.