Rostrup Es sind faszinierende Momente, wenn die Dunkelheit sich über den Park der Gärten in Rostrup legt und Installationen, Figuren und Objekte in den unterschiedlichsten Farben erstrahlen. Diese besonderen Momente erlebten an diesem Wochenende wieder tausende Besucher der „Mystischen Nächte im Park“.

Wasser und Mond standen im Mittelpunkt der Veranstaltung unter dem Motto „AquaLuna“. „Mit diesem Motto wollten auch wir einen Beitrag zu ‚100 Jahre Bad‘ leisten. Weil die Wassermotive ziemlich allein standen, haben wir noch den Mond dazu genommen“, erklärt Diana Rolfes, Leiterin des Veranstaltungsmanagements Park der Gärten. Zusammen mit Kollegin Andrea Röben und Gundel Latanza von der gleichnamigen Firma „Events & Design“ aus Bremen wurden bereits im vergangenen Winter die ersten Ideen entwickelt.

Was in den Monaten an Ideen verwirklicht wurde, begeisterte die Besucher. Mondeis-Kristalle mit unterschiedlicher Farbgestaltung, Wassernixen, Quallen, ein Krake, aber auch Ballons, die im Abendhimmel wie Vollmonde aussehen, verzauberten die vordere Parkfläche bis hin zum See mit seinem Pavillon. „Eine weitere Ausdehnung der Ausstellungsfläche würde einfach zu teuer werden“, so Diana Rolfes. Dazu schaffte die Konzentration auf diese vorgegebene Fläche eine besondere Atmosphäre, die bei einer weitläufigeren Gestaltung in seiner Intensität nicht mehr erfahrbar wäre.

Wie in den letzten Jahren auch musste am Samstag gegen 20.30 Uhr der Zugang zum Park kurz gesperrt werden. „Wenn wir 5000 Gäste auf dem Gelände haben, lassen wir keine weiteren mehr hinein“, erklärt Rolfes. „Die Gäste sollen die ‚Mystischen Nächte‘ auch genießen können.“ Es wird bereits versucht, die Besucherströme auf Freitag und Sonntag umzuleiten, der Samstag ist allerdings ist und bleibt der beliebteste Abend – auch für viele auswärtige Besucher.

Schließlich ist diese Veranstaltung „die größte künstlerische Lichtinszenierung im Nordwesten“, wie Andrea Röben vom Veranstaltungsmanagement ausführt.

Zum 13. Mal fand das Lichterspektakel, zum 13. Mal war auch Gundel Latanza dabei. „Wir haben ihre Arbeit bei einem Event in Bremen Anfang der 2000er Jahre bewundert und uns gleich mit ihr in Verbindung gesetzt, um Lichterspiele mit Figuren und Objekte auch hier in Bad Zwischenahn umsetzen zu können“, blickt Diana Rolfes auf die Anfänge dieser Veranstaltung zurück. Zusammen mit der Bremer Firma „Active Blue“, die für das Lichtspektakel zuständig ist, wurden die Ideen umgesetzt.

Mit dem diesjährigen „AquaLuna“-Thema waren alle sehr zufrieden, Besucher einfach begeistert. Beim Ausgang am Samstagabend bedanken sich viele Gäste für das eindrucksvolle Erlebnis bei den Mitarbeitern. Einhelliger Tenor: nochmal eine Steigerung zum Vorjahr.

„Diese Meinungen bestärken mich in meiner Arbeit und geben mir zusätzliche Motivation.“ Ein weiterer Hingucker, war das große 3D-Gemälde des Street-Art-Künstlers Aziz Elgart aus Wilhelmshaven. Er hatte am Fuß des Aussichtsturmes ein Aquarium mit unterschiedlichen Fischarten hingezaubert, das ausgesprochen realistisch wirkt.