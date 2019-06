Rostrup Bei den OLB-Spielwelten am Sonntag, 30. Juni, wimmelt es im Park der Gärten an allen Ecken. Es wird geschnitzt, gespielt, geforscht, gebastelt, gefragt – und geantwortet. Strahlende und neugierige Kinder laufen durch den Park und erobern eine Station nach der anderen.

Mehr als 20 Spielstationen sorgen von 9.30 bis 18 Uhr für einen spannenden Erlebnistag für die ganze Familie.

Die Spielwelten bieten 2019 bereits im 13. Jahr wieder ein besonderes Programm. Ganz im Fokus steht das Spielen und Werkeln mit und in der Natur. Der Trend DIY (Do-it-yourself) hat hier schon lange Tradition. In der großen Spielewerkstatt entstehen aus Naturmaterialien mit ein paar Handgriffen tolle Spielideen.

Eine weitere Attraktion bietet die rasante Rallye „Superfood für Superhelden“. Das Veranstaltungsteam konzipierte eigens für diesen Tag eine rasante Rallye durch den Rhododendronpark. Auf der Jagd nach den regionalen Kraftpaketen aus der Natur laden alle Rallyebegeisterten ihr Energie- und Expertenlevel auf und verwandeln sich so in einen Superhelden. Am Ziel wartet dann auf die kleinen Superhelden eine besondere Überraschung.

Neben dem Veranstaltungsteam des Park der Gärten beteiligen sich an den Spielstationen zahlreiche Verbände, Vereine und Institutionen aus der Region an diesen Tag. So können Besucher jeden Alters den Park mal ganz anders erleben.

Auf der Parkbühne wird im wahrsten Sinn des Wortes ein bühnenreifes Showprogramm geboten. Verschiedene Gruppen der Musikschule der Stadt Oldenburg präsentieren um 12 und um 15 Uhr ein erfrischend freches Showprogramm mit viel Abwechslung, Spaß und Talent.

Wie an allen Tagen im Park der Gärten gilt im auch zu den Spielwelten: Alle Besucher unter 18 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Weitere Informationen unter Telefon 0 44 03/8 19 60 oder unter