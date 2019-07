Rostrup Feiern in einer entspannten Atmosphäre und dies gepaart mit einer abwechslungsreichen Location im Grünen? Genau diese Art von Gartenparty erlebten und genossen am Freitagabend zahlreiche Besucher im Park der Gärten in Rostrup.

Da passte es auch perfekt, dass pünktlich zu den Abendstunden an einem der längsten Tage des Jahres auch noch einmal die Sonne hervorkam. Nach dem großen Premierenerfolg im Vorjahr mit fast 3000 Besuchern stand die zweite Auflage des Sommerevents ganz unter dem Motto „Wir sind Europa“.

Auf zwei verschiedenen Tanzflächen feierten die Besucher zu europäischer Musik. Dabei wurde im Glashaus des Parks auf Eurodacemusik gesetzt, während auf der großen Fläche unter dem Pavillon ein musikalischer Mix aus den verschiedenen Jahrzehnten Europas die Besucher zum tanzen brachte. Kein Wunder also, dass diese Mischung auch bei den Gästen auf eine große positive Resonanz traf.

„Wir sind auf Einladung unserer Firma hier und waren vorher noch nicht dabei“, erzählen Anne und Sascha aus Oldenburg. „Die Feier hat schon diesen richtigen Gartenpartycharakter. Eigentlich wirkt alles recht einfach aufgebaut und doch wurde auch auf die Details geachtet“, sagt Sascha und spricht damit die vielen Möglichkeiten an, sich auch mal vom Dancefloor erholen zu können. Hierfür haben die Veranstalter von der Agentur „Mitunskannman.reden“ viele verschiedene „Wohlfühl-Ecken“ geschaffen, welche ganz einfach aus Liegestühlen, Europaletten oder aus Heuballen bestanden.

„Hier kann man es sich schon eine ganze Zeit lang gut gehen lassen, lacht Anne, die vor allem von der „Silent – Disco“ fasziniert ist: „Das muss ich unbedingt ausprobieren!“ Dabei handelt es sich um eine Tanzfläche, wo jeder nur durch eigene Kopfhörer mit Musik beschallt wird und somit lautlos tanzt.

Doch nicht nur neue Gäste, die zum ersten Mal die Gartenparty besuchten, feierten ausgelassen. Christopher, Eike und Thomas aus Bad Zwischenahn waren bereits im vorigen Jahr dabei und waren auch in diesem Jahr wieder vollkommen angetan von dem Konzept: „Uns war im letzten Jahr schon klar, dass wir wiederkommen werden. Das hat sich voll ausgezahlt. Die Feier hat für eine öffentliche Veranstaltung ein ganz besonderes Flair“, beschreibt Christopher die Besonderheit.

Bei der Bühnenauswahl tendieren die Männer eher zum großen Pavillon mit seinem Musikmix: „Im Glashaus bei der 90er – Musik sind wir noch nicht gewesen. Wir bleiben wohl eher in der Nähe vom großen Zelt“, verrät Eike.

Neben relaxen und feiern gab es zudem für alle Gäste ein großes Angebot von Speisen und Getränken – über Foodtrucks mit Burgern oder Flammkuchen, bis hin zu Kaffee und Cocktails aller Art war für jedem das Passende dabei.

Der Bad Zwischenahner Thomas bringt es dabei auf den Punkt: Eigentlich kann man den Abend nicht in einem Satz zusammenfassen. Es ist eine klasse Veranstaltung, zu der wir immer wieder gehen würden.“