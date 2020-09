Programm im Park der Gärten

Rostrup Gleich zwei Veranstaltungen locken an diesem Wochenende in den „Park der Gärten“ in Rostrup. Die Blindfische wollen mit ihrem „Fledermauskonzert“ am Samstag, 19. September, Familien und Kinder ab sechs Jahren unterhalten. Begleitet wird das Konzert von den Schülern und Schülerinnen der Kreismusikschule Ammerland mit Klängen schon beim Eingang auf dem Weg zur Bühne und auch zum Ausklang, wenn es gut gelaunt wieder nach Hause geht. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Einen Tag später – am Sonntag, 20. September – präsentiert das Theater Laboratorium „Wer ist die Schönste im ganzen Land?“. Beginn der Vorstellung rund um Schneewittchen ist um 20 Uhr. Einlass wird ab 19 Uhr gewährt.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es noch an der Abendkasse sowie beim Veranstalter online unter