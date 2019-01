Scheps „Dieser Spielfilm ,Uns gehört die Welt’ ist für uns Schepser und für die Region ein kulturhistorisch wertvoller Film, da viele Szenen in Westerscheps und der näheren Umgebung gedreht wurden“, sagt Wolfgang Krüger,Vorsitzender des Ortsbürgervereins Scheps. „Nach einer Vorführung des Streifens im Januar 2018 waren wir von vielen Zuschauern angesprochen worden, die sich wünschten, dass dieser Film, den es nur noch in einer einzigen vorführfähigen Ausführung gibt, für die Nachwelt erhalten bleibt. Das haben wir nun nach langen Bemühungen erreicht und darüber freuen wir uns sehr.“

1956 wurde der deutsche Musikfilm produziert, als Kulisse diente dabei unter anderem die Westerschepser Entenfarm Bölts. Im Mittelpunkt der Handlung stehen eine junge Tänzerin, ihre als Pressefotografin arbeitende Freundin und ihr Freund, ein Friseur. Sie gewinnen ein Auto und dieser Gewinn verändert das Leben der drei.. Regie des Streifens mit Topsy Küppers als Yelli Ball, Erni Mangold als Lisa und Peer Schmidt als Charly führte Robert A. Stemmle.

„Viele ältere Schepser und andere Ammerländer erinnern sich noch gut an die Filmaufnahmen, das war damals ein riesiges Ereignis“, so Krüger. Da sei es kein Wunder gewesen, dass im Dorf ein großes Interesse am Kauf des alten Spielfilms bestünde. Anfangs waren von Seiten des Film-Eigentümers und einer Digitalisierungsfirma Kosten von 3000 bis 7000 Euro im Gespräch. „Das übertraf bei weitem unsere Möglichkeiten“, so Krüger. Auf Initiative von Lars Meißner, der für den Ortsbürgerverein viele andere historische Filme aufbereite, habe Krüger erneut Kontakt mit dem Filmeigentümer aufgenommen. Nach zähen und schwierigen Verhandlungen sei es gelungen, das Filmmaterial für 1250 Euro zu erwerben, dazu kämen nochmals 1250 Euro für eine Digitalisierung.

Auch 2500 Euro seien für den 329 Mitglieder zählenden Verein sehr viel Geld, der Betrag entspräche gut der Summe, die man in einem Jahr an Mitgliederbeiträgen bekäme.

Schon bei der Vorführung des Spielfilms im Januar 2018 hätten einige Schepser angeboten, sich mit Spenden an dem Erhalt und Kauf des Schepser Spielfilms zu beteiligen. „Wir hoffen, dass wir für das Filmprojekt diese Spenden erhalten“, so Krüger. Sobald die Finanzierung gesichert sei, werde man die Digitalisierung veranlassen. Näheres dazu könne man im Internet unter „https://www.obv-scheps.de/bankverbindung-spende/“ erfahren.

Auch wenn der OBV eine Ausführung des Spielfilms „Uns gehört die Welt“ besitzt und diesen digitalisiert hat, heißt das nicht, dass er damit Rechte für Filmvorführungen bzw. für Vervielfältigungen und Weitergaben hat. Wenn der Film nochmals gezeigt werden soll, muss das beim Unternehmen, das dafür die Rechte hat, beantragt werden. „Wir hatten im Januar 2018 zwei Vorführungen mit jeweils 120 Zuschauern; es wird bestimmt noch mehr Schepser geben, die den Film gern sehen würden. Deshalb werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zeigen“, so Krüger.

Zu einem Kinotag lädt der Ortsbürgerverein jedoch bereits ein. Am Sonntag, 20. Januar werden in der Grundschule Osterscheps ab 14.30 uhr und ab 19 Uhr historische Filme gezeigt, die Rolf Bölts vor Jahrzehnten drehte. Dazu gehörten auch Sequenzen über die Einweihung der Osterschepser Schule 1959.

Karten sind für 5 Euro im Vorverkauf bei der Familie Lüttmann, Auf den Linden 2 a, 0 44 05/60 39 sowie bei Familie Oeltjenbruns, Telefon 0 44 05/79 06 erhältlich,