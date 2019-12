Seggern Hartmut Ahlers läuft geschäftig auf dem großen Grundstück in Seggern umher, zeigt in die Ferne auf einen großen Metall-Container und sagt: „Da lagern die größeren Bomben. Bis zu 500 Kilogramm Nettoexplosivstoffmasse sind erlaubt.“ Er muss lachen. Der Begriff „Bombe“ klinge immer so gefährlich, „aber das Vokabular ist eben, wie es ist.“ Ahlers öffnet den nächsten Lagerraum auf dem rund 20 Hektar großen Baumschulgelände. Darin: Rohre in allen möglichen Längen und Breiten, Kartons, Boxen und Kisten sowie meterweise Kabel. Er wühlt in einem Regal, findet, was er gesucht hat und sagt: „Jaja, da sammelt sich mit den Jahren einiges an Equipment an.“

Interesse seit Jahren

Hartmut Ahlers ist Pyrotechniker – und er ist 70 Jahre alt. Die Stoffe, mit denen er hantiert, sind wahrhaftig nicht harmlos. Doch sein Ziel: „Schönes Feuerwerk, tolle Effekte, ein richtiges Erlebnis.“ Seit er das Gelände seiner Eltern mit der Baumschule Ahlers an seine ehemaligen Mitarbeiter verkauft hat, findet er Zeit für diese Leidenschaft. „Interessiert hat mich das schon immer“, denkt Ahlers zurück. Mit 60 habe er sich gedacht: „Entweder lass’ ich das jetzt ruhen, oder ich gehe es noch mal richtig an.“ Nun ja, er hat sich für Variante zwei entschieden – offensichtlich, denn seit einigen Jahren ist er selbstständiger Feuerwerker. „Wenn ich in meiner Rente schon arbeite“, so dachte sich Ahlers, „dann soll es wenigstens richtig Spaß machen.“

Und wie wird man Feuerwerker? Es gibt einige Voraussetzungen: „Neben der Volljährigkeit, Interesse für Elektrotechnik, handwerklichem Geschick und kreativer Vorstellungskraft braucht es vor allem Erfahrung. „Man muss mindestens 20 Helferscheine sammeln, also 20 Mal bei einem großen Feuerwerk geholfen haben“, beginnt der Westersteder aufzulisten. Sei man 21 Jahre alt, könne man beim Gewerbeaufsichtsamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern. „Wir hantieren mit Schießpulver und explosiven Stoffen. Da ist das schon echt wichtig“, macht Ahlers klar. Und als letzten Schritt käme der Verfassungsschutz aus Hannover ins Spiel. „Die prüfen dann, ob man diese Verantwortung tragen kann.“ Sei man zur Prüfung zugelassen, gebe es noch eine Woche Intensivkurs. Ahlers zuckt mit den Schultern. „Viel Bürokratie. Aber ist ja richtig.“ Der 70-Jährige ist sich bewusst über diesen – im wahrsten Sinne des Wortes – explosiven Job. Angst habe er nicht, „aber mordsmäßigen Respekt“, sagt der Rentner.

Passiert ist ihm bis heute übrigens noch nie etwas. Wahrscheinlich auch, weil er sich intensiv mit den Details auseinandersetzt. „Erscheint ein Lichteffekt in Gold, so war viel Holzkohle mit dabei. Soll Grün oder Rot zu sehen sein, müssen verschiedene Salze beigemischt werden.“ Auch um den Umweltschutz macht sich der Feuerwerker Gedanken. „Es müssten zum Beispiel keine Plastikverpackungen sein.“ Bei 100 Kilogramm Feuerwerk entstehen etwa 10 Gramm Feinstaub. „Aber der ist nicht so gefährlich, wie derjenige aus dem Verkehr, weil er besser abbaubar ist.“ Natürlich, das sei ihm klar: „Am besten wäre, wir produzierten noch weniger Feinstaub, aber ich denke, dass wir da an anderen Stellschrauben drehen können.“

Nicht wegen des Geldes

Sieben bis acht Leute unterstützen Hartmut Ahlers bei seinen Projekten: Nicht nur an Silvester haben die Männer und Frauen viel zu tun: Heiratsanträge, runde Geburtstage oder Firmen-Events. „Wir können fast alles in den Himmel schreiben. Solche speziellen Aufträge machen am meisten Laune“, erzählt Ahlers. Ums Geld geht es ihm dabei indes nicht, sondern um „Enthusiasmus und Leidenschaft.“ Und das sieht man. Versunken ordnet er Kabel in den Zündboxen, sortiert die verschiedenen Farben der kleinen einzelnen Raketen, den sogenannten Single Shots.

Auf dem PC läuft die Musik, die später beim Feuerwerk abgespielt werden soll. „Ich will ja nicht einfach wild rumböllern“, macht Ahlers klar. Ihm gehe es um Kreativität. „Ich möchte aus jedem Feuerwerk am liebsten ein richtiges Highlight machen.“ Dabei gelte es sehr viel zu berücksichtigen: Stimmung, Rhythmus, Takt. „Größere Bomben brauchen schon mal so drei bis vier Sekunden, bis sie am Himmel zu sehen sind. Wenn ich will, dass sie genau dann explodieren, wenn in der Musik ein Bass ertönt, muss ich das einberechnen.“ Viele seiner Waren beziehe er aus Spanien oder Italien. „Dort ist das eine Jahrhunderte alte Tradition, alles Handarbeit.“ Ahlers strahlt. „Wenn alles richtig angeordnet ist und aufgeht, wie geplant, dann brennt der Himmel.“