So sieht’s auf Europas größter Müllkippe aus...

Leicht ist sie nicht, die Film-Kost, die der Bahnhofsverein Westerstede am Donnerstag, 21. November, beim nächsten Kino-Abend präsentiert. Umso interessanter und spannender dürfte es werden, denn mit „Welcome to Sodom" werden die Zuschauer direkt hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika katapultiert. Der Dokumentarfilm zeigt die Verlierer der digitalen Revolution auf, wobei nicht nur die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels im Vordergrund stehen, sondern auch die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungsgruppe stehen. Los geht's um 18.30 Uhr. Im Anschluss, 20.30 Uhr, wird noch der Film „Arthur und Claire" gezeigt – ein Streifen über eine abenteuerliche Begegnung zweier sehr unterschiedlicher Menschen in der Amsterdamer Nacht. Der Eintritt zum Film-Abend im Güterschuppen, Am Bahnhof 1, kostet sieben Euro, ermäßigt fünf. Reservierung über www.bahnhofsverein.de und Telefon 0 44 88/5 93 96 59.