Spontanorchester sucht Musiker – Jetzt anmelden

Ein buntes Orchester formiert sich erneut spontan am 2. Weihnachtstag in der St.-Petri-Kirche. Verschiedenste Instrumentalisten jeden Alters folgen auch in diesem Jahr der Einladung, Weihnachten zusammen zu musizieren und den Gottesdienst mitzugestalten.

Vertreten sind nicht nur klassische Orchesterinstrumente wie Querflöte, Klarinette, Trompete oder Cello, sondern auch Blockflöten, Gitarren, Akkordeon und Schlagwerk. Als Vorspiel erklingt „Trumpet Voluntary“’ von Henry Purcell, als Nachspiel das „Prélude“ aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier. Außerdem spielt das Spontanorchester Liedsätze zu bekannten Weihnachtsliedern und begleitet den Gemeindegesang. Wer ein Instrument spielt und sich dem Projekt anschließen möchte, meldet sich an bei Meike Bruns, Telefon 0 44 88/8611 70, E-Mail meike_bruns@web.de.

Die Noten, die leicht zu spielen sind, werden vorher zugeschickt. Geprobt wird nur ein einziges Mal, unmittelbar vor dem Gottesdienst am Donnerstag, 26. Dezember, um 8.45 Uhr in der St.-Petri-Kirche. Der Gottesdienst mit Pastor Michael Kühn beginnt um 10 Uhr.