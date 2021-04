Stadtbücherei Westerstede: Bücherclown liest in Video sein Lieblingsbilderbuch vor

Westerstede Zum internationalen Kinderbuchtag am 2. April hat sich die Stadtbücherei Westerstede etwas Besonderes ausgedacht. In seinem ersten Video, das in der Bücherei gedreht wurde, präsentiert Bücherclown Armin allen kleinen und großen Leseratten sein neues Lieblingsbilderbuch „Theo liebt es bunt“. In der Geschichte geht es um ein Wiesel, dass sich – im Gegensatz zu allen anderen Wieseln im Wald – gerne sehr bunt und extravagant kleidet. Weil die anderen das nicht gut finden, hört er eines Tages aber damit auf. Sein Vater überredet ihn aber, seine bunten Klamotten wieder anzuziehen, wodurch er neue Freunde gewinnt.

„Das Ende der Geschichte wird im Video aber nicht verraten – alle Neugierigen können das Buch selbstverständlich in der Bücherei ausleihen und zu Hause vorlesen“, sagt Sandra Haye von der Stadtbücherei. „Das Vorlesen soll den Kindern Spaß bringen und sie neugierig machen.

Armin Huwald aus Varel ist ausgebildeter Buchhändler und Klinikclown und hat beide Berufe unter einen Hut gebracht: Als Bücherclown ist er seit einigen Jahren erfolgreich in Bibliotheken, Kindertagesstätten und auch auf der KIBUM in Oldenburg unterwegs. „Leider können wir momentan keine Lesungen für Publikum durchführen“, bedauern Haye und Huwald gemeinsam. Deswegen gibt es auch im Mai und Juni wieder ein neues Video mit einem neuen Vorlesetipp. Sobald es möglich ist, wird der Bücherclown auch regelmäßig für Kinder in der Bücherei vorlesen.

Wer neugierig geworden ist, kann sich auf dem neuen Youtube-Kanal der Stadtbücherei schon mal ein kurzes Video mit dem Bücherclown anschauen.Der Bilderbuchtipp ist ab sofort zu sehen.