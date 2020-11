Gottesdienst in Süddorf: Kinderkirche wird wegen Pandemie abgesagt

Süddorf Im Oktober hatte das Team nach langer Corona-Pause wieder zur zweistündigen Kinderkirche in Süddorf eingeladen. Hier treffen sich gewöhnlich Mädchen und Jungen im Alter von vier bis zwölf Jahren aus Husbäke, Süddorf, Edewechterdamm und Bösel. Alle kommen aus verschiedenen Schulen und Kitas.

Die Termine am Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, müssen nun aber abgesagt werden. „Seit November steigen die Zahlen der Infektionen durch Corona wieder rasant an. Zum eigenen und zum Schutz der Familien schließen wir uns der allgemeinen Empfehlung an, soziale Kontakte einzugrenzen“, teilt das Team der Kinderkirche mit. Darum fällt die Kinderkirche in Süddorf im November leider aus.

Die Mitarbeiterinnen des Vorbereitungsteams und die Kinder hätten sich sehr aufeinander gefreut. Durch Kita und Schule seien die Hygieneregeln bereits verinnerlicht worden. Endlich hätten alle mit großer Freude nach den bereits vertrauten Ritualen gemeinsam in der Martin-Luther-Kirche wieder „ihren“ Gottesdienst feiern können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Das Basteln im Gemeindehaus zum Erntedankfest habe bei den Kindern großen Anklang gefunden. Während der Lüftungsphasen sei bei herrlichem Wetter draußen gespielt worden. Auch unter Einhaltung der Hygieneregeln wären vielfältige und liebevolle Begegnungen möglich gewesen.

Doch im Dezember kommt der Nikolaus auf jeden Fall in die Martin-Luther-Kirche in Süddorf: Der Nikolausgottesdienst findet am Sonntag, 6. Dezember, um 10 und 11 Uhr statt. Um vorherige Anmeldung im Kirchenbüro unter Telefon 04405/7011 wird gebeten.