Süddorf Dass Matthias Büsing ein Herz für Pfauen, genauer gesagt für Ährenträgerpfauen hat, ist in Süddorf keine Neuigkeit. Die Tiere, eigentlich in Südostasien heimisch, sind vom Aussterben bedroht. Drei dieser prachtvollen grünen Pfauen leben zusammen mit Lady-Amherst- und Goldfasanen in einer riesigen Voliere im Garten der Büsings. Nun ist ein weiterer Ährenträgerpfau hinzugekommen: Er ist größer als alle anderen, allerdings nicht ganz so farbenprächtig wie seine Artgenossen – denn er ist aus Holz, 3,50 Meter hoch und mit Hilfe diverser Kettensägen und anderen Werkzeugs entstanden. Und das kam so:

Das Loch in der Hecke

„Diese Tanne musste weg, aber hätten wir sie bis zum Grund entfernt, wäre da ein Loch in der Hecke zurückgeblieben“, beschreibt Matthias Büsing die Ausgangssituation. „Im ersten Moment hatte ich noch daran gedacht, einen Blumenkübel oder ein Vogelhaus auf den Stumpf zu stellen, doch dann fiel mir wieder ein, was ich mal auf dem Apener Markt gesehen hatte.“

Da nämlich hatte mal ein Kettensägenkünstler gestanden und einen Adler aus Holz gesägt. Die Idee war geboren. Büsing musste jemanden finden, der aus Holz ein solches Kunstwerk schaffen konnte. Auf die Idee, dass es ein Pfau werden könnte, war der Süddorfer selbst überhaupt nicht gekommen. „Ich habe zuerst an einen Adler gedacht, weil ich den ja schon mal gesehen hatte“, gesteht er. Dazu bedurfte es erst der Idee von Tochter Lisa-Marie. „Vielleicht kann der ja auch einen Pfau machen“, hatte die Zehnjährige vorgeschlagen. Klar, dass sie damit bei Papa Matthias offene Türen einrannte.

Abseits des Mainstreams

Matthias Büsings Ehrgeiz war nun endgültig geweckt. Als Mitglied der WPA (World Pheasant Association), einer Schutzorganisation zur Erhaltung bedrohter Hühnervögel, zu denen auch seine Pfauen gehören, sah er nun die Chance, etwas Großes, etwas Symbolisches zu machen. Büsing wollte einen zum Problem gewordenen Baum mit einer Aussage verbinden.

Der zweifache Vater begann nun im Internet zu recherchieren, besuchte zwei Kettensägenkünstler und traf so auf Steffen Merla in Barßel. Schon auf dessen Grundstück war Büsing beeindruckt. „Eine gigantische Grizzlybären-Skulptur stand dort“, sagt er.

Kettensägenkünstler Steffen Merla

Wie sich herausstellte, hatte dieser Künstler sogar schon mal einen Pfau geschnitzt. Zwar keinen Ährenträgerpfau, wie Matthias Büsing sie hält, aber dennoch: Er war überzeugt. „Und der Künstler traute sich das auch zu.“ Die Herausforderung freute ihn sogar – eine Sägearbeit abseits des Mainstreams reizte ihn.

Gerüst installiert

Daten & Fakten: Der Ährenträgerpfau Der Ahnenträgerpfau kommt in der freien Natur nur in Südostasien vor. Es gibt drei Untergruppen. Sein Bestand wird mit nur wenigen Tausend lebenden Exemplaren als sehr stark gefährdet eingestuft. Seine Existenz ist bedroht, weil sein Lebensraum mehr und mehr zerstört und das Tier aus verschiedenen Gründen bejagt wird. Die bunten Oberschwanzfedern können eine Länge von 180 Zentimetern erreichen.

Bevor der Barßeler mit seinen Werkzeugen dem Baum zu Stamme rückte, musste ihm Pfauen-Liebhaber Büsing aber zunächst noch die besonderen Merkmale der Spezies erklären: deutlich größer und hochbeiniger als der weithin bekannte blaue Pfau, dazu eine Ähre auf dem Kopf anstatt einer Krone. Auch bei der charakteristischen langen Schleppe wie der besonderen Form des Halses hatte Büsing ganz bestimmte Vorstellungen. „Es sollte ja ein Ährenträgerpfau werden, kein blauer Pfau“, betont er.

Der Künstler installierte schließlich ein Gerüst um den anfangs noch vier Meter hohen Baumstumpf, bevor die Späne fliegen konnten. Einen ganzen Tag lang arbeitete Steffen Merla an seinem Werk. „Der hatte bestimmt 20 verschiedene Kettensägen dabei“, staunt Büsing noch heute, „und für einige der Feinarbeiten benutzte er diverse Winkelschleifer“.

Passanten machen Fotos

Nun steht er da, ist von der Straße aus unübersehbar, denn er strahlt hell in den trüben Winter hinein. Er ist jetzt die Attraktion in der Nachbarschaft, weiß Büsing: „Es ist doch schön, wenn sich auch die Nachbarn darüber freuen“, meint er. Hinzu kommt: „Jeder, der hier durch die Straße kommt, hält an und macht Fotos.“ Alle fänden gut, was hier entstanden sei, fasst er zusammen.

Und die Pflege? Was muss er tun, damit das Kunstwerk möglichst lange erhalten bleibt? „Eine Naturlasur habe ich schon aufgetragen“, erzählt der Süddorfer, „weil die Maserung des Holzes so schön ist“. Fortan soll der Pfau dann einmal im Jahr eine Schutzlasur bekommen.